Donnarumma scavalcato, arriva l’annuncio ufficiale: ennesima batosta per il portiere

L’avventura di Gianluigi Donnarumma a Parigi ha più bassi che alti. Troppe tegole e l’estremo difensore è stato più volte nella critica.

L’ultimo turno di Champions League lo ha visto ancora una volta protagonista in negativo e non è un momento semplice per Gianluigi Donnarumma. Il portiere ha offerto una prestazione deludente nel ko casalingo contro l’Atletico Madrid, e ancora una volta sono arrivate una pioggia di critiche.

In Francia ci sono grosse critiche e addirittura c’è chi vuole la sua cessione o ‘retrocessione’ nelle gerarchie di Luis Enrique, il portiere sembra essere uno dei problemi del club francese e ora nelle ultime ore è arrivata una nuova batosta, o meglio di certo non una grandissima notizia per lui. Donnarumma rischia di essere ancora superato, o meglio manca solo la certezza.

Nel corso della conferenza stampa odierna Paulo Fonseca ha dato varie importanti notizie: la titolarità di Rafa Leao, qualche possibile sorpresa tra difesa e centrocampo e una sorpresa in attacco dove giocherà dal primo minuto Francesco Camarda. Il baby prodigio partirà dal primo minuto complice l’infortunio occorso a Morata e le condizioni non ottimali di Abraham; oltre a ciò c’è sempre indisponibile Jovic. Ora Camarda rischia di superare Donnarumma, manca solo l’ufficialità.

Camarda supera Donnarumma, i numeri parlano chiaro

Il giornalista Giuseppe Pastore è stato uno dei primi a ricordare il dato e in molti lo hanno sottolineato. Domani Camarda partirà dal primo minuto e diventerà il più giovane titolare a debuttare in serie A nella storia del Milan, superando proprio Gigio Donnarumma. L’avvenimento arriva per pochissimi giorni e Donnarumma perde cosi un altro record nella storia rossonera.

Non si tratta di un dato significativo ma è comunque un record e da domani Camarda sarà il più giovane titolare nella storia del club rossonero. Grande opportunità per il giovane attaccante che può rilanciare le sue quotazioni visto il poco spazio avuto finora in questa stagione con la società che al momento lo ha dirottato nella seconda squadra, il Milan Futuro in serie C. Finora il progetto nella squadra di Bonera non sta entusiasmando ma sia club che tifosi credono tantissimo nel giocatore.

Il club rossonero vedrà un cambiamento nella sua storia e Camarda proverà a timbrare la rete in quella che sarà una giornata molto speciale per la sua giovanissima carriera.