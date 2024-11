Dramma nel mondo del calcio: lutto a soli 22 anni, tifosi in lacrime

Ennesima tragedia nel mondo del calcio e un lutto colpisce tutti gli appassionati. La morte del giocatore lascia tutti di stucco.

Nel mondo del calcio è finalmente (per alcuni) arrivata la sosta per le Nazionali con il campionato italiano che è uno dei più avvincenti degli ultimi anni. C’è grande competitività e questo non può che esser utile ai fini della passione dei tifosi con sempre maggiore interesse su un campionato di serie A che vede sei squadre in soli 2 punti, e tutto può cambiare giornata dopo giornata.

Il calcio è uno sport che può regalare grandi gioie ma anche grandi dolori, soprattutto quando si perde uno dei propri beniamini o un giocatore in rampa di lancio. Da Vialli a Mihajlovic fino a Gigi Riva, negli ultimi anni abbiamo visto diversi ex giocatori salutarci ahinoi in anticipo, e nelle ultime ore una nuova tragedia ha colpito gli appassionati di questo sport.

Il mondo del calcio è in lutto per la morte del 22enne centrocampista ecuadoriano Marco Angulo, calciatore del LDU Quito classe 2002 che è venuto a mancare dopo un grave incidente. Nello stesso incidente infatti sono morti anche due amici del giovane talento sudamericano, ovvero Roberto Cabezas e Victor Carcopa. Un incidente e dei lutti che hanno colpito in maniera pesante l’intera comunità ecuadoriana.

Lutto nel mondo del calcio, muore Marco Angulo

Angulo – nonostante la giovane età – vantava già esperienze all’estero oltre al suo paese ed è stato protagonista di un’esperienza al Cincinnati, uno dei club di maggior rilievo in MLS. L’incidente è avvenuto tempo fa ed Angulo è morto dopo 35 giorni di agonia in ospedale, una tragedia pesantissima e che ha lasciato sotto shock l’intero paese. LDU Quito ha rilasciato un comunicato con le seguenti dichiarazioni:

“Con profondo dolore e tristezza comunichiamo la morte del nostro amato giocatore Marco Angulo. Porgiamo le condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. La sua dipartita è una perdita irreparabile che lascerà purtroppo un segno indelebile nei nostri cuori. Riposa in pace Marco”.

Nota de pesar: Marco Angulo 🕊️ pic.twitter.com/8tfu8bGojv — LDU Oficial (@LDU_Oficial) November 12, 2024

In molti hanno commentato con tristezza la notizia della morte di Angulo, un giocatore tra i più talentuosi del suo paese. Inizialmente dopo l’incidente Angulo aveva riportato il bacino fratturato e diverse ferite alla testa. Dopo una lunga agonia purtroppo il calciatore non ce l’ha fatta.