“È inguardabile”, l’ex Milan sbotta in diretta: pesanti critiche al big rossonero

Pioggia di critiche per il top player rossonero: l’ex Milan non usa mezzi termini nei confronti del terzino francese.

Theo Hernandez continua ad essere oggetto di critiche continue da parte di tifosi e addetti ai lavori. Al momento, il terzino sinistro del Milan sta facendo fatica, mettendo in evidenza una condizione di forma non affatto brillante. In questa prima parte di stagione, l’ex Real Madrid si è già messo in mostra con diversi svarioni difensivi, facendo discutere per impegno e attaccamento alla maglia.

Il periodo negativo di Theo è nuovamente diventato oggetto di discussione nell’ultima puntata di Viva El Futbol, trasmissione in idea su Twitch che vede protagonisti Cassano, Adani e Ventola. Proprio Fanta Antonio non ha badato a mezze misure nell’analizzare il momento del terzino francese. L’ex Milan, infatti, ha usato un linguaggio molto diretto e duro nei confronti di Theo, definendolo come uno dei problemi in casa rossonera.

Cassano ci va giù pesante: Theo sotto attacco

Antonio Cassano ha mosso delle pesanti critiche all’indirizzo di Theo Hernandez. L’ex giocatore del Milan, come al suo solito, è stato molto schietto: “Parliamoci chiaro: sono dodici partite che Theo Hernandez è inguardabile. In molti dicono che sia il terzino sinistro più forte al mondo, ecco allora devi fare come hai fatto con Leao. Stai facendo c****e, che problema hai? Lo devi affrontare”.

Secondo Antonio Cassano, il terzino francese sarebbe un reale problema da risolvere in casa Milan: “Se hai dei problemi o li risolvi con la società oppure da domani gioca Terracciano. Mi aspetto una reazione da un allenatore che io stimo tanto. In questo momento Theo è un vero problema per il Milan”.