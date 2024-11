“È stato fantastico”, l’ex Milan esalta Fonseca dopo Madrid

La super vittoria di Madrid ha dato il via ad una pioggia di complimenti da parte degli addetti ai lavori nei confronti del Milan: l’ex rossonero ha elogiato i ragazzi di Fonseca con delle parole bellissime.

Il Milan di mister Paulo Fonseca ha fatto la voce grossa al Santiago Bernabeu, abbattendo i galacticos del Real Madrid di Carlo Ancelotti con un perentorio 1-3. Grande successo rossonero che è stato firmato dai gol di Thiaw, Morata e Reijnders. Con la conseguente vittoria in terra madridista, sono iniziati ad arrivare una sequenza di complimenti per la squadra di Paulo Fonseca. Tra quelli che hanno portato in gloria la prestazione encomiabile del Diavolo al Bernabeu c’è anche un ex rossonero, Zvonimir Boban.

Boban elogia il Milan di Fonseca: parole stupende per il tecnico portoghese

Dopo la meritatissima vittoria del Milan contro il Real Madrid, dal sapore di storia, Zvonimir Boban ha voluto complimentarsi con la sua vecchia squadra tramite il suo intervento a Sky Sport.

L’ex calciatore rossonero ha riservato una serie di elogio per il Milan di Paulo Fonseca: “Partita quasi perfetta. Squadra compatta, ordinata, pericolosa, precisa in tutti i dettagli. Inaspettato dopo quello che abbiamo visto a Monza. Una grande e bellissima sorpresa. Fonseca ha indovinato tutto, è stato fantastico come nel derby. Speriamo che questa squadra prenda insegnamento da questa partita che si può fare meglio rispetto alla discotinuità. Milan strepitoso”.