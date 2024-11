“È stato il migliore in campo”, l’ex Milan elogia l’intuizione tattica di Fonseca

L’ex calciatore del Milan non ha dubbi su chi è stato il migliore in campo nella sfida di Champions contro il Real.

Il Milan di Paulo Fonseca è uscita a pieni voti dall’ostica trasferta di Madrid, sovvertendo ogni tipo di pronostico. La squadra rossonera ha dato una grande prova di forza sul terreno di gioco del Santiago Bernabeu, mettendo ko i campioni d’Europa in carica del Real Madrid.

Il principale artefice della superlativa prova del Milan è stato senza dubbio mister Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese ha azzeccato tutte le scelte, sopratutto quella di schierare Yunus Musah dal primo minuto, dimostratosi un elemento fondamentale nel corso della gara. Proprio del centrocampista statunitense ha parlato l’ex Milan, Billy Costacurta. La vecchia gloria rossonera ha riservato a Musah una pioggia di complimenti dopo la sua prestazione da applausi al Bernabeu.

Costacurta non ha dubbi: Musah migliore in campo contro il Real

La prestazione fornita da Yunus Musah non passata affatto inosservata. Il centrocampista del Milan si è reso protagonista di una prova di quantità e qualità, decisiva per l’economia del match. Alessandro Costacurta si è focalizzato proprio su Musah a margine del suo intervento a Sky Sport, etichettando il centrocampista statunitense con il vero man of the match di Madrid:

L’ex Milan è stato molto sicuro nell’analisi: “E’ da sottolineare scelta fatta da Fonseca che Ancelotti non ha fatto. Avevamo puntato tutto sulla fascia sinistra del Milan che sarebbe stata il mismatch. Fonseca ha messo secondo me il migliore in campo che è stato Musah: ha giocato bene in fase offensiva e difensiva . Ha funzionato tutto, sorprende questa cosa in un certo senso. I 3 centrali si sono stretti, avevano meno spazio difendendo in 5”.