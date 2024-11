“È tra i top al mondo”: Milan, parole da brividi dell’ex rossonero sul pilastro di Fonseca

Un super Milan viene trascinato dai suoi leader a Madrid. L’ex rossonero incorona il pilastro di Fonseca, annoverato tra i migliori al mondo.

Questo Milan può avere un futuro davanti a sè. In mezzo a tante critiche, tanti dubbi, su società, allenatore e singoli, la truppa di Fonseca ha risposto con una prova eccezionale al “Santiago Bernabeu”. Un successo frutto del lavoro di gruppo, ma anche degli acuti di alcuni singoli saliti in cattedra. L’allenatore portoghese può esultare per un Leao ritrovato, ma soprattutto per un gruppo che con pazienza e solidità ha saputo colpire i campioni d’Europa in tre circostanze, rischiando anche di rendere ancora più pesante il passivo.

Tra le note più dolci spicca Tijjani Reijnders, grande protagonista della notte di Madrid. L’olandese ha addirittura superato la buona prestazione di Monza, timbrata con il gol decisivo, e si è imposto su una mediana composta da campioni come quella di Carlo Ancelotti. Il centrocampista è il vero leader di questo avvio di stagione del Milan.

Il numero 14 ha già timbrato il cartellino tre volte nelle prime quattro apparizioni in Champions League, due reti in più rispetto all’unica siglata in Serie A. A testimoniare il momento sono arrivati i complimenti anche di una leggenda rossonera, Frank Rijkaard.

Milan, Rijkaard elogia il connazionale Reijnders: le sue parole

L’ex centrocampista e connazionale di Reijnders ha tessuto le lodi del centrocampista in un’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport”:

“”Spero che Reijnders diventi uno dei migliori centrocampisti al mondo, ma credo sinceramente che sia già sulla strada giusta. Mi piace molto il suo modo di giocare. Con il passare del tempo sta diventando sempre più importante per il Milan. In mezzo al campo può ricoprire tutti i ruoli e sta mostrando la sua generosità: non risparmia mai una corsa per la squadra e dà sempre il suo massimo. Con la qualità di cui dispone, è bravissimo a creare azioni pericolose per i compagni.”

Parole che certificano la crescita esponenziale di Reijnders, giocatore prezioso non solo in fase di interdizione, ma anche a legare il gioco e a farsi trovare pronto in zona gol, come sottolineato anche da Rijkaard:

“La sua crescita anche sotto il profilo realizzativo conferma che Reijnders è un giocatore chiave per la squadra. Grazie ai suoi progressi il Milan sta diventando sempre più forte. Glielo auguro. Più forte diventa la squadra e più chance ha lui di vivere momenti fantastici con il Milan.”

Reijnders può godersi il suo momento d’oro, nella speranza che presto possa coincidere con il primo trofeo in maglia rossonera