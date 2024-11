Emergenza Milan: tempi lunghi, si teme per campionato e Champions

Se da una parte c’è una buona notizia, dall’altra si teme per l’infortunio, tra campionato e Champions League.

In emergenza il Milan, che fa fatica in un ruolo in particolare. Dopo le diverse assenze contro il Napoli, a causa della storia nota sulla squalifica di Reijnders e Theo Hernandez, Paulo Fonseca dovrà fare i conti con un altro problema.

E probabilmente, il problema legato al suo infortunio, costringerà lo stesso Fonseca a scegliere oculatamente le cose tra campionato e Champions League considerando che, prima della sosta, il Milan è chiamato a giocare diverse partite. Le stesse, che vedono protagoniste anche le rivali nella giornata di oggi, tra Juventus e Bologna impegnate rispettivamente contro Udinese e Lecce.

Emergenza Milan: c’è ancora un problema tra campionato e Champions

Un nuovo problema in casa Milan. Prima c’è il campionato col Monza, poi arriva la delicata sfida di Champions League contro il Real Madrid – i Blancos non giocheranno in questo week-end a causa del rinvio in Spagna, arrivando poi carichissimi e al seguito della vicenda sul Pallone d’Oro – e ancora quella contro il Cagliari, prima della sosta.

Un trittico di partite complicate, con le due del campionato che sono più ostiche di quel che si possa pensare, considerando la voglia di fare punti da parte di Nesta e di Nicola, che rischiano l’esonero in caso di altri risultati non all’altezza, con complicazioni sulla corsa salvezza. E Fonseca non può contare su un calciatore.

Se da una parte c’è il ritorno a disposizione di Abraham che, quasi sicuramente andrà almeno in panchina contro il Monza, dall’altra c’è l’infortunio di Luka Jovic che vede i potenziali tempi di recupero lunghi. Sarebbe legato ad un problema che tormenta il calciatore e sul quale il Milan non può far altro che concedergli riposo.

Un calciatore out per Monza: si teme il lungo stop

Out per Monza dunque, Luka Jovic, mandando il Milan in apprensione. Questo perché, lo stop, è legato alla pubalgia, un problema che tormenterebbe l’attaccante serbo. Per fortuna, spiega La Gazzetta dello Sport, Tammy Abraham è recuperato e sarà probabilmente in panchina, ma è l’unica alternativa in panchina, assieme a Camarda che ormai pare essere entrato “nel giro dei grandi” in Prima Squadra e non più solo al Milan Futuro. Salterà la partita contro il Monza, Luka Jovic e probabilmente diventa giusta la scelta che fece il club rossonero di escluderlo dalla lista Uefa, per dare spazio ad altri, vista la sua indisponibilità.

Avrebbe potuto giocare titolare: tegola Milan

Tegola Milan perché è proprio in queste occasioni, che precedono la Champions League, che Fonseca avrebbe voluto tutti a disposizione. È il caso anche di Jovic, alle prese con la pubalgia, perché avrebbe fatto al caso dei rossoneri, se si considera che prima o dopo il Real, avrebbe potuto dare una mano. E invece il Milan, con Abraham non al meglio ma comunque convocato, non potrà contare sul serbo.