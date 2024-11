Esclusione Leao: spunta il retroscena con Fonseca

Tra Leao e Fonseca sembra essere tornato il sereno: ma c’è un particolare retroscena tra attaccante e allenatore del Milan che fa discutere

“Ricorda per sempre il 5 novembre“. Potrebbe essere questo d’ora in poi l’incipit della svolta della stagione del Milan, una citazione cinematografica che in molti avranno colto, quella del film ‘V per Vendetta’. Nel caso del Diavolo, non si parla di vendetta, ma di rivincita sicuramente, dopo la vittoria per 3-1 al ‘Bernabeu’ contro il Real Madrid, un successo che in pochi si aspettavano e che può cambiare tutte le prospettive.

La vittoria rilancia le ambizioni del Milan in Champions e in generale nella stagione, riproponendo una squadra finalmente aggressiva, concentrata, feroce, qualitativa. Riproponendo soprattutto un Rafa Leao scintillante, riemerso dalle nebbie degli ultimi tempi, con una prestazione che da tempo non gli vedevamo fare.

Tornato in campo da titolare, l’attaccante ha dato una scossa con le sue accelerazioni prepotenti e le sue giocate, entrando in maniera fattiva nella vittoria dei suoi. Con l’assist per il 3-1 di Reijnders dopo una grande sgroppata e propiziando anche la rete precedente, quella del 2-1, con una girata non trattenuta da Lunin e su cui si è avventato Morata in tap in. Il peggio sembra alle spalle, dunque, ma l’esclusione fa ancora discutere.

Milan, il motivo dell’esclusione di Leao: Fonseca fa chiarezza

Ci si chiede come mai, se Leao ha avuto questo impatto una volta entrato in campo, sia rimasto invece fuori nelle ultime settimane per decisione ostinata di Fonseca. Sul tema, spunta un retroscena illuminante.

Il giornalista Xavier Jacobelli, a ‘TMW’, promuove l’atteggiamento dell’allenatore: “Fonseca lo ha escluso per tre volte per pungolarlo e le sue parole erano già state illuminanti. Ora abbiamo visto di nuovo il Leao migliore, nella partita più importante”. Una svolta che può far bene a tutto il Milan, secondo Jacobelli: “La prestazione individuale di Leao può essere una svolta per la stagione. E dopo aver vinto a Madrid il Milan è più convinto. E’ la vittoria di Fonseca“.

Milan, ora Leao non vuole fermarsi più: e il club vuole blindarlo

Le ricadute su Rafa Leao sono importanti anche dal punto di vista del calciomercato. Nelle scorse settimane infatti si erano moltiplicati i rumours di addio. Che però ora sembrano più lontani.

Per Leao c’è la volontà di rimanere in rossonero, il club ovviamente non vuole privarsene e dopo una prestazione come quella di Madrid può blindarlo più facilmente. Tornando ad alzare le pretese per il costo del cartellino, che risale oltre quota 100 milioni.