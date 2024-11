Esonero Fonseca: la notizia da Milano, decisione già presa

Milan, si torna a parlare di esonero Fonseca: il tecnico portoghese è di nuovo spalle al muro, la scelta della società rossonera

Il Milan non riesce a spiccare il volo in campionato, ancora una volta frenato da una prestazione non di altissimo livello. Secondo pareggio di fila, per il Diavolo, dopo quello contro il Cagliari prima della pausa per le nazionali. Arriva il segno X anche contro la Juventus, uno 0-0 molto scialbo e poco entusiasmante, con pochissimi pericoli creati, nonostante di fronte ci fosse una squadra bianconera alle prese con molte assenze.

Il pari contro i torinesi lascia il Diavolo a una certa distanza dalla vetta. E’ vero che il Milan potrà, più avanti, giocarsi il ‘jolly’ del recupero contro il Bologna, ma i punti persi per strada iniziano a essere un po’ troppi. E a queste condizioni, non solo lo scudetto rischia di essere una chimera, ma appare difficile anche rientrare nella zona Champions.

Nonostante puntare al titolo sia una ambizione dichiarata da parte del Diavolo, l’obiettivo primario è entrare nelle prime quattro. E a questo punto, anche questo piazzamento potrebbe essere in dubbio. Il che mette a rischio, al tempo stesso, la panchina di Fonseca che torna in discussione. Anzi, si torna a parlare seriamente di esonero del portoghese.

Milan, esonero Fonseca: dalla società arriva l’ultimatum all’allenatore

L’allenatore aveva puntellato la sua posizione nelle ultime settimane, con alcune prestazioni di buon livello. Ma adesso, la pazienza del club si sta esaurendo e l’addio è una possibilità concreta.

E’ ‘Telelombardia’ a riportare una indiscrezione che se confermata sarebbe clamorosa. Il Milan chiede a Fonseca di accelerare con decisione, per conservare il suo posto. Se non arriveranno due vittorie contro Slovan Bratislava ed Empoli, l’esonero sarà inevitabile. Un ultimatum vero e proprio, da non fallire.

Milan, Fonseca se la gioca così: cambio in vista dello Slovan Bratislava

Fonseca è consapevole di dover dare comunque una sterzata al rendimento dei suoi. E deve necessariamente provare a cambiare qualcosa.

Ecco perché per martedì, con lo Slovan Bratislava, ci sarà un importante cambio di formazione. Morata in panchina e dentro Abraham, scelta obbligata per la squalifica dello spagnolo, ma che forse il portoghese avrebbe fatto lo stesso, per provare a dare più esuberanza fisica al reparto offensivo e scuotere il resto della squadra. Siamo già al momento della resa dei conti per il Diavolo, ore delicatissime per il futuro a 360 gradi.