Esonero Fonseca, ultimatum Milan: già contattato il nuovo allenatore

Esonero Fonseca, la panchina del portoghese di nuovo fortemente a rischio: i rossoneri hanno le idee chiare su chi sarà l’erede

In estate, il Milan ha optato per una scelta controcorrente in panchina, quella di Paulo Fonseca. Una scelta che si sapeva affascinante per molti versi anche se rischiosa, quella legata al tecnico portoghese. E in effetti, nonostante le ambizioni della dirigenza e della piazza, finora i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative e troppo altalenanti.

Qualche sprazzo di grande Diavolo si è visto contro Inter e Real Madrid, ad esempio, con una squadra che invece ha fatto più fatica contro le cosiddette ‘piccole’. Il bilancio, a oggi, parla di un Milan che è lontano dalla vetta in campionato, ma anche dalla zona Champions. E che in Europa è nel gruppone di mezzo, con la possibilità di giocarsi la qualificazione ma adesso senza più poter sbagliare.

Non può sbagliare la squadra in campo, ma non può farlo nemmeno Paulo Fonseca. Gli ultimi due pareggi con Cagliari e Juventus, deludenti e arrivati dopo la vittoria con il Real Madrid che sembrava poter essere la svolta, hanno fatto riprendere le riflessioni sull’allenatore. L’esonero di Fonseca è adesso una possibilità nuovamente concreta. Al punto che il club avrebbe già un’idea sul prossimo allenatore.

Esonero Fonseca, si decide tutto in settimana: il Milan sonda Maurizio Sarri

Informazioni interessanti in merito arrivano da ‘Telelombardia’, che spiega come il prescelto dalla dirigenza sarebbe Maurizio Sarri, in caso di avvicendamento in panchina.

Il terreno con l’allenatore toscano sarebbe già stato sondato. Sarri, anni fa, fu già vicino al Milan. Questa volta, i presupposti per il matrimonio ci sarebbero tutti. Le sue doti sarebbero ritenute quelle ideali per risollevare una squadra con potenziale ma carente di equilibrio. Gerry Cardinale avrebbe già dato l’ultimatum: bottino pieno contro Slovan Bratislava ed Empoli o addio di Fonseca.

Esonero Fonseca, il portoghese si gioca tutto: adesso o mai più

Insomma, l’ex allenatore della Roma si trova spalle al muro. Contro gli slovacchi, questa sera, i tre punti saranno essenziali e sarà importante anche capire quale sarà la risposta in termini di prestazione della squadra.

Al Milan si chiede di essere finalmente brillante in entrambe le fasi, nonostante il suo lavoro incessante Fonseca non ha ancora trovato una quadra definitiva. Ed è anche questo, oltre ai risultati non soddisfacenti, che rischia di inchiodarlo.