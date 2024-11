“Fermare Vinicius?”: Fonseca svela il piano del Milan in diretta

Manca poco all’inizio di Real Madrid-Milan, e Paulo Fonseca ha presentato il match ai microfoni di Sky poco prima del fischio iniziale.

Una sfida tra DNA europei fortissimi al Bernabeu: Fonseca e il Milan si preparano ad affrontare la squadra forse più forte del mondo davanti ai tifosi avversari. Una serata da sogno a Madrid.

Il tecnico dei rossoneri ha presentato così la sfida di Champions League.

Fonseca e Vinicius: il piano del Milan

“Fermare Vinicius? Abbiamo preparato un aiuto con Musah, in tanti momenti avere una linea di 5 aiuta”.

“Mi aspetto che Rafa e Theo facciano la differenza, spero che Rafa abbia più libertà. È una partita buona per giocare, per gestire la partita con la palla”.

“Nel tunnel ho detto ai giocatori che siamo fortunati per passare questo momento nella vita, in questo stadio. Affrontiamo la squadra più forte del mondo in questo momento. Per noi è il momento di dimostrare il nostro valore”.

“Real? Me li aspetto offensivi, anche con Modric titolare. Vinicius e Mbappè sono fondamentali”.