Fonseca al capolinea: solo Pellegatti l’ha notato

Paulo Fonseca non è al sicuro, dopo la vittoria contro lo Slovan Bratislava: il parere del giornalista che inguaia l’allenatore

Serviva vincere, per il Milan, e i tre punti sono arrivati, contro lo Slovan Bratislava, anche se la prestazione del Diavolo ancora una volta non ha incantato e ha offerto diversi buchi di trama. Buchi che avrebbero potuto addirittura essere fatali per i rossoneri, che sono riusciti a prevalere in virtù del maggior tasso tecnico e del fatto che gli slovacchi hanno offerto in campo errori gravi almeno quanto quelli della squadra di Fonseca.

Il 3-2 porta in dote come detto punti pesantissimi, per una classifica di Champions League che adesso inizia a essere interessante, ma che lascia tanti interrogativi, ancora una volta, sulla proposta di gioco milanista e sulle tante amnesie difensive. Cose che continuano a ripetersi nonostante il lavoro quotidiano in allenamento. E che stanno diventando una zavorra sulle ambizioni del Milan.

Alla fine, il Diavolo ha risolto la pratica grazie a Leao, entrato nel secondo tempo, e al ritorno al gol di Abraham. Proprio il numero 10 lusitano ha tolto le castagne dal fuoco all’allenatore, dopo l’esclusione iniziale. Tuttavia, da parte sua, sono arrivate a fine gara, come abbiamo visto, dichiarazioni particolari. Che in qualche modo mettono Fonseca spalle al muro.

Pellegatti è sicuro: “Leao ha dato una sentenza definitiva su Fonseca”

Sull’argomento, è tornato il giornalista Carlo Pellegatti. Parlando di quanto accaduto in Slovacchia ai microfoni del programma ‘Maracanà’, su ‘TMW Radio’, ha indicato un problema che segnerà definitivamente l’esperienza dell’allenatore.

“Il fatto che Leao abbia detto che non hanno ancora capito cosa vuole l’allenatore è una sentenza lapidaria – ha spiegato – Mi chiedo se la società avrà un confronto con la squadra per il bene del Milan e per capire cosa non funziona. Si continua così senza fare nulla?”. Insomma, Fonseca naviga a vista e non può certo stare tranquillo.

Fonseca si gioca la panchina nelle prossime partite: cosa succederà

Il rendimento, tra risultati e prestazioni, fin qui è stato troppo altalenante e a questo punto nonostante il ritorno alla vittoria Fonseca deve dare ancora altre risposte. La sua panchina è ancora in pericolo.

In campionato, contro l’Empoli, serve vincere per non allontanarsi definitivamente dalla zona nobile della classifica. Seguiranno poi la sfida col Sassuolo in Coppa Italia e il match di Bergamo contro l’Atalanta. Quindi, la Stella Rossa in Champions League. Senza partite vincenti e convincenti, il Milan potrebbe seriamente pensare al cambio di allenatore.