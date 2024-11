Fonseca da record al Milan: sono passati 22 anni dall’ultima volta

Una serata da incorniciare in casa Milan. Paulo Fonseca può sorridere per diversi motivi per ciò che accade in casa rossonera.

Una vittoria che ha regalato emozioni e che dà soddisfazione in casa Milan. Finalmente Paulo Fonseca può sorridere perchè ha visto una squadra che ha entusiasmato e allo stesso tempo non è stata preda di problemi difensivi, un 3 a 0 contro un avversario non semplice e finalmente un cleen sheet.

Nel post partita Fonseca è apparso piuttosto ottimista ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni: “Abbiamo fatto una gara bellissima in entrambe le fasi, sono soddisfatto del lavoro della squadra. Partita completa? Siamo stati equilibrati in tutti i reparti, serve questa stabilità per poi poter attaccare” e in molti hanno visto finalmente questa cosa.

Contro la Juve abbiamo visto un Milan troppo remissivo, contro Cagliari e Slovan Bratislava la squadra ha funzionato in fase offensiva ma non in quella difensiva e mancava cosi equilibrio. Il Milan ha trovato l’equilibrio stasera e un dato più di tutti lo dimostra. Il club rossonero ha fatto l’ennesimo cleen sheet ma stavolta è andato bene in entrambi i reparti, Fonseca ha già fatto meglio di Pioli per quel che riguarda un particolare dato.

Fonseca nella storia del Milan, arriva un nuovo record

Il Milan di Paulo Fonseca ha mantenuto la porta imbattuta in 5 delle prime 7 gare interne di serie A, 5 cleen sheet e un dato che non può che far piacere agli uomini di Paulo Fonseca. Per quel che riguarda questo dato il Milan non ci riusciva addirittura dalla stagione 2002/2003 quando – in quell’occasione – conquistò 6 cleen sheet nelle prime 7 casalinghe stagionali. Un dato importante, il Milan ha avuto grandi squadre in questi anni eppure non c’era mai riuscito. Sono passati ben 22 anni dall’ultima volta, a riportarlo sono i colleghi di Opta.

Un dato che testimonia che il club rossonero non ha fatto cosi male in questa prima parte di stagione, la squadra sia in difesa che in attacco non ha numeri pessimi e Fonseca deve solo trovare la quadra definitiva. Ma la vittoria contro l’Empoli di questa sera dà grande fiducia per i prossimi match, a partire dalla Coppa Italia e soprattutto in vista della prossima settimana quando il club rossonero affronterà l’Atalanta, un big match per il campionato di serie A.

Difesa e attacco, la ricetta di Fonseca è all’insegna dell’equilibrio e ora il tecnico ha inanellato un nuovo interessante record.