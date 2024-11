Giroud rivuole l’ex compagno: “Mi manca”, è il sogno americano

È tornato a parlare del Milan e di chi gli manca, Olivier Giroud, eroe tra gli eroi dell’ultimo Scudetto vinto dai rossoneri.

Ha cambiato vita adesso e vive negli Stati Uniti, lì in America dove ha rilasciato un’interessante intervista nella quale parla del suo passato e non solo. Precisamente a USA Today, l’ex attaccante dei rossoneri e attuale centravanti dei Los Angles FC ha così dichiarato alcune cose sul campionato della Major League Soccer che vive una stagione, per date, format ed eventi, completamente diverse da quelle del calcio europeo.

Tant’è che, al contrario del Milan, in America si è nella fase finale della stagione con i play-off che si stanno giocando e che vedono la squadra di Giroud in campo per le semifinali. Ma parla del Milan e di ciò che vorrebbe nella sua squadra, per uno dei calciatori che gli manca principalmente, proprio dal club rossonero.

“Mi manca”, Giroud “chiama” un rossonero: l’intervista

L’intervista negli Stati Uniti è con al centro dei temi anche un rossonero, oltre a quelli che segue sempre con attenzione il tanto amato ex centravanti del Milan, Olivier Giroud.

Olivier Giroud è concentratissimo con il suo Los Angles FC e al termine di questa sosta per le Nazionali, sarà compito proprio del francese, guidare il club verso la finale, considerando che il prossimo 24 novembre c’è la semifinale della Conference per lui, contro i rivali del Seattle Sounders, match che si giocherà in orario mattutino, per chi vorrà seguirla in Italia.

Ma proprio in questo momento di sosta, Giroud ha fatto letteralmente sognare ad occhi aperti i suoi tifosi americani, per le parole d’amore su un suo ex compagno di squadra al Milan, amatissimo proprio negli States. Nell’intervista parla infatti di Christian Pulisic, simbolo del calcio degli USA e amatissimo negli States.

Le parole di Giroud sull’ex compagno rossonero

Nell’intervista, Olivier Giroud, parla così di Christian Pulisic: “Lui è uno di quei calciatori con cui ho avuto maggiore intesa se penso a quanto abbiamo fatto tra Chelsea e Milan. Sono molto contento per lui, sta facendo bene sin dai primi momenti della stagione. È un calciatore molto importante per la squadra. Mi manca… però ho grandi calciatori anche qui a Los Angles, non posso lamentarmi”. Parole d’amore e di stima che in America, per ovvi motivi, hanno presto fatto il giro tra i media sportivi. In America, attraverso le ricche proposte contrattuali per i calciatori, sognano infatti il “ritorno a casa” di Pulisic che però, in Major League Soccer non ha mai giocato, essendo cresciuto calcisticamente dal 2015, nelle giovanili del Borussia Dortmund.

Futuro in MLS? Per gli americani è un sogno

Legatissimo all’ambiente Milan, Olivier Giroud è tornato a parlare dunque di Pulisic e del suo rapporto con l’americano, amatissimo negli USA. Chiaro dunque che per gli americani, Pulisic in MLS è un sogno. Ma un sogno che resta irrealizzabile, per le alte ambizioni europee di Pulisic e che magari, solo a fine carriera, potrebbero spingere il talento americano a firmare in Major League Soccer.