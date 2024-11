“I tifosi si sentono traditi”, duro attacco a Ibrahimovic: il giornalista ci va giù pesante

Il giornalista non bada a mezzi termini: pesanti critiche all’indirizzo di Zlatan Ibrahimovic. Dura bordata per lo svedese.

È una prima parte di stagione alquanto altalenante quella che sta vedendo protagonista sin qui il Milan di Paulo Fonseca. La squadra rossonera fatica a mostrarsi costante, sia sul piano delle prestazioni che in termini di risultati. Sono diverse le figure rossoneri finite sul banco degli imputati, tra queste c’è anche quella di Zlatan Ibrahimovic. Proprio recentemente, allo svedese è stata rifilata una dura bordata da parte di un noto giornalista, Fabrizio Biasin.

Duro attacco a Ibrahimovic

Fabrizio Biasin c’é andato pesante nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, mettendo ancora una volta in discussione il ruolo dello svedese all’interno del club rossonero. Il giornalista si è rivolto al dirigente del Milan attraverso le colonne di TMW: “Zlatan Ibrahimovic, ex Dio di San Siro e ora dirigente tuttofare, si mette a filosofeggiare alla Kings League. Intendiamoci, Ibra che parla a un microfono, ride e fa battute è sempre divertente, ma magari non così tanto per i tifosi del Milan”.

Biasin ha poi rimarcato il suo concetto: “Mentre Zlatan si diverte a far da ambasciatore di un torneo che è un incrocio tra il calcetto tra amici e Giochi Senza Frontiere, i tifosi rossoneri si sentono un po’ traditi. Speravano che il loro idolo, ora in giacca e cravatta, si buttasse anima e corpo nel club e, invece, lo vedono coinvolto in progetti che, per quanto innovativi, col Diavolo c’entrano una beata mazza. Ecco, un po’ di milanismo in più e un po’ di Kings League in meno non guasterebbe”.