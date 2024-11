Ibrahimovic su Leao: “Nemmeno lui sa questa cosa”, poi su Morata

Zlatan Ibrahimovic carica Leao prima di Milan-Juventus: lo svedese rivolge delle parole al miele per l’attaccante portoghese.

C’è fame di vittoria in casa Milan. Dopo l’amaro pareggio ottenuto a Cagliari prima della sosta, quest’oggi la squadra di Paulo Fonseca va a caccia dei tre punti per non perdere contatto dai posti nobili della classifica.

Ai rossoneri servirà la partita perfetta in quanto a mettere piede sul manto erboso di San Siro sarà la Juventus di Thiago Motta, reduce da cinque risultati utili consecutivi ma priva di diversi elementi improntanti (Vlahovic, Cabal, Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Bremer). A pochi minuti dal big match in casa Milan ha parlato Zlatan Ibrahimovic, rilasciando la consueta intervista pre-gara ai microfoni di Dazn.

Ibrahimovic esalta Leao

Uno principale temi toccati da Zlatan Ibrahimovic nel suo intervento a Dazn è stato quello relativo a Rafael Leao. Il dirigente rossonero ha usato parole al miele per l’attaccante portoghese: “Leao? Sono sempre stato orgoglioso di lui. Quando l’ho conosciuto era un ragazzino, adesso è molto maturo. Prima era un ragazzino, ma ora è il calciatore. Sta vivendo un buon momento, gli siamo sempre vicini. Cerchiamo sempre di motivarlo al massimo. Come calciatore deve fare la differenza perché è uno dei più forti al mondo e l’ha dimostrato”.

Ibra ribadisce: “Salto di qualità? Nemmeno lui sa quanto è forte. Quando lo capirà esploderà definitivamente. Noi siamo felici di cosa sta facendo, vogliamo sempre il massimo da lui come da tutti i ragazzi del gruppo”.

Su Morata: “Ha preso una botta in testa dieci giorni fa, ma adesso ha recuperato. Questa settimana si è allenato con la squadra. Siamo molto soddisfatti del suo lavoro, è uno che si sacrifica tanto e raccorda bene la squadra. Non è un bomber da 50 gol all’anno, ma un leader sia dentro che fuori dal campo. Aiuta molto la squadra ed è la punta ideale per il gioco di Fonseca”.