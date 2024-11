Ibrahimovic: “Tornare in campo? Ecco come sto”, poi sul mercato del Milan

Alla presentazione della Kings League era presente anche Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attuale dirigente rossonero.

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in occasione della Kings League, a Torino, nella serata di gala durante la quale è stato presentato, per il pubblico italiano, il nuovo progetto ideato dall’ex Barcellona, Gerard Piqué. Dopo la Kings League Spagna e Sudamerica, sta per nascere ufficialmente anche la Kings League Italia. E’ un torneo di calcio a 7 composto da 12 squadre, che vede la partecipazione di volti importanti del calcio mondiale, i quali si sfideranno in partite con regole del tutto nuove.

Come affermato da lui stesso: “La Kings League in Italia porterà spettacolo, show, un divertimento per i tifosi, poiché vedono un qualcosa mai visto prima. Siamo tutti eccitati, stiamo aspettando l’inizio. Sono contento perchè è un format diverso dal calcio professionistico.”

In riferimento alla possibilità di tornare in campo, ha parlato della sua condizione, affermando:

Io giocare? Perchè no? Qualcosa posso fare ancora, non sono fuori forma, ma devo allenarmi tutti i giorni. Vogliamo tutti tornare, ma in campo è un’altra storia.

Inoltre, ironizzando, ha schierato la sua formazione ideale formata dai calciatori con i quali ha giocato nella sua carriera, aggiungendo: “7 giocatori? Non voglio offendere nessuno perchè ho giocato con grandi giocatori, ma se faccio veloce Buffon anche se i piedi non erano i top, Thiago Silva, Nesta, Xavi, Nedved, Iniesta, Messi e io faccio allenatore”.

Ibrahimovic e le parole sul mercato

Alle domande sul mercato del Milan, Ibrahimovic ha risposto:

Sul mercato può succedere qualcosa? Tutti sanno tutto e tutti hanno consigli, tutti sono esperti. Il mercato è tutti i giorni, abbiamo un sistema di scouting con cui guardiamo cosa può servire sia per la prima squadra che per il Milan Futuro. Al momento non pensiamo a gennaio, vediamo cosa succede in questi due mesi.

Facendo anche un bilancio sulla situazione attuale della squadra, il Dirigente del Milan ha spiegato che il Milan è in corso d’opera. Stando alle sue parole, la società sta lavorando per dare equilibrio e stabilità. Possono fare sicuramente di meglio, ma stanno crescendo ed è ciò che vogliono continuare a fare. Cosa bisogna migliorare? L’equilibrio. Ci sono risultati in diverse partite che non devono arrivare. È un bilancio sia mentale che di gioco che la squadra sta pian piano sviluppando.

Prossimamente, sabato 23 Novembre, è in programma l’importantissimo match che vedrà lo scontro fra Milan e Juve e, in riferimento all’attesa partita, Ibrahimovic ha affermato che si aspetta una bella partita, che sicuramente darà soddisfazione a tutti i tifosi.