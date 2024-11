Il gesto di Chukwueze non è passato inosservato: Fonseca lo ha detto in diretta

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato anche dell’esterno offensivo Chukwueze, subentrato nella parte finale di Milan Empoli.

La stagione del Milan di Paulo Fonseca ha avuto numerosi alti e bassi e finora non ha mantenuto le aspettative. La classifica non è quella che si aspettavano i tifosi e la speranza è che la vittoria con l’Empoli possa portare ad un cambiamento totale in casa rossonera. Fonseca ha parlato nel post gara ed ha trattato di tanti temi.

L’equilibrio che ha consegnato una vittoria agevole ma non solo, ci sono tante note liete in casa rossonera e tra queste non è passata inosservata una cosa di Samu Chukwueze, subentrato nel finale di gara. Parlando ai microfoni di Milan Tv Fonseca ha elogiato il nigeriano pubblicamente: “Mi sono piaciute molte cose ma in particolare ho gradito i due momenti di Chukwueze tornato a difendere l’area, è questo che ti permette di fare la differenza in una squadra. Dobbiamo avere sempre questo spirito”.

Chukwueze e non solo: le parole di Fonseca

Nel post gara il tecnico ha parlato dell’esterno nigeriano ma non solo. Ha elogiato tutta la squadra ed ha poi rilasciato interessanti dichiarazioni su altri tesserati del club:

“Sappiamo tutti la qualità di Reijnders, sta facendo più gol ed è importante per essere più decisivi. Lui finalizza bene e sono contento del suo momento e di quello che sta facendo Christian Pulisic, mi reputo contento di tutta la squadra”, ha chiosato il tecnico rossonero.