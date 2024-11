Il Milan cambia bomber: affare da 40 milioni

Milan che mette nel mirino un attaccante per il futuro, c’è già il cambio della guardia nel reparto: le cifre del colpo

Per il Milan, la prossima gara, quella in Champions League contro lo Slovan Bratislava, può essere uno spartiacque per tanti motivi. In Slovacchia il Diavolo va a caccia di nuove consapevolezze, magari ritrovando quello slancio che gli era stato fornito dalla vittoria contro il Real Madrid. Che però non ha poi trovato conferma nelle successive sfide di campionato contro il Cagliari e contro la Juventus.

E’ un Milan fin qui troppo discontinuo, altalenante e umorale. E in questo modo è difficile pensare di andare lontano, nonostante le dichiarazioni bellicose da parte dei protagonisti, che continuano a pensare in grande. La distanza dalla vetta in campionato è già considerevole e c’è chi pensa che di questo passo il Milan possa addirittura mettere a repentaglio il piazzamento tra le prime quattro. Mentre in Europa, occorre un altro successo per provare a lanciarsi verso la parte alta della maxi classifica della prima fase. Il calendario autorizza a sperare, ma bisognerà essere infallibili.

Soprattutto, dovrà essere un Milan capace di essere più compatto in fase difensiva ma anche più cattivo in attacco. Il potenziale offensivo è notevole ma fin qui gli attaccanti hanno fatto vedere poco, numeri alla mano. Pulisic è stato il migliore, Leao è andato a sprazzi, Morata e Abraham hanno segnato pochissimo. E per questo, il Diavolo pensa già a un altro attaccante per il prossimo futuro.

Milan, riparte l’assalto a Santiago Gimenez: è lui il numero 9 del futuro

Serve un nuovo centravanti per sognare in grande e il Milan continua a pensare a Santiago Gimenez. Il messicano è da tempo nei radar del club e adesso pare proprio che la dirigenza rossonera abbia deciso di rompere gli indugi.

Per il giocatore del Feyenoord, proseguono i contatti con il suo entourage, come confermato da diverse indiscrezioni di stampa, in particolare quelle di ‘Calciomercato.com’. In estate, si andrà all’assalto degli olandesi, provando a strappare il sì per circa 40 milioni di euro.

Milan, Abraham già all’ultima spiaggia: addio vicino

A fare posto a Gimenez dovrebbe essere con ogni probabilità Abraham, che appare davvero molto lontano dalla conferma. 2 gol e 2 assist per l’inglese fin qui, troppo poco per il contributo che si pensava potesse dare.

Non è stato stabilito un prezzo di riscatto dalla Roma, dipenderà molto anche dalla valutazione che ne faranno i giallorossi. Ma la sensazione è che continuando così il Milan lo lascerà andare senza colpo ferire. Abraham, dal canto suo, si gioca con lo Slovan quella che forse è già una delle ultime chances per rimanere.