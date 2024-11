Il Milan gode: in arrivo 47 milioni, i dettagli

Una bellissima notizia per il Milan: sono in arrivo 47 milioni, la società potrebbe decidere di investirli a gennaio

Non senza soffrire, e con una prestazione in linea con quella contro la Juventus, il Milan ha conquistato altri tre punti in Champions League a Bratislava.

I rossoneri avevano iniziato il percorso con le due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, ora invece sognano il passaggio del turno senza passare dai Play Off.

Tutto grazie alla vittoria di Madrid contro il Real, che ha permesso alla squadra di Paulo Fonseca di fare un importante passo avanti in classifica.

Ora Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria: con tre vittorie su tre, il passaggio agli ottavi senza spareggio è (quasi) certo.

La Champions League può essere la strada per provare a dare un senso ad una stagione che, almeno finora, non sta regalando grosse soddisfazioni in campionato.

Ed è anche alla strada che permetterebbe al Milan di migliorare ulteriormente i propri conti.

Milan in Champions League, i rossoneri fanno cassa

Lo sta già facendo visto che, come scrive Calcio&Finanza, il Milan ha incassato finora quasi 47 milioni da questa edizione, così suddivisi:

Bonus partecipazione: 18,62 milioni

Posizione in classifica: 275mila euro (sarà rivista al rialzo)

Quota europea: 17,3 milioni

Quota non europea: 4,16 milioni

Bonus risultati: 6,3 milioni

Cifra che, come detto, non può fare altro che migliorare: da quest’anno il premio partita e un po’ più basso rispetto agli scorsi anni, ma stavolta ci sarà un bonus per il piazzamento in classifica.

Al momento il Milan è 14esimo ma, come detto, ha grandi possibilità di rientrare fra le prime otto.

A quel punto, quindi, il bonus sarà più alto rispetto a quello attuale.

La domanda che si fanno i tifosi è ovviamente scontata (ma importante): quanti di questi soldi saranno reinvestiti sul mercato a gennaio?

Una cosa è certa: la rosa, seppur già abbastanza lunga, ha bisogno di rinforzi.