Il Milan ha già il primo rinforzo di gennaio: arriva presto in città

Rossoneri pronti ad accogliere il primo giocatore che può rinforzare la rosa a gennaio, svolta con arrivo previsto in breve a Milanello

Pausa nazionali che sarà dedicata a tante riflessioni importanti, per il Milan, che si trova in questo momento lontano da dove vorrebbe essere. I rossoneri hanno perso una grande occasione di accorciare le distanze con il gruppo di testa in classifica, pareggiando 3-3 a Cagliari, in una delle ennesime prestazioni contraddittorie di questo inizio di stagione. E ora devono trovare alla svelta soluzioni per imprimere una svolta definitiva.

Ci sono stati passi in avanti, sicuramente, da parte della truppa di Fonseca, che hanno trovato espressione soprattutto nella notte contro il Real Madrid. Da cui è uscito un rinfrancato Leao, che con il Cagliari è stato autore di un’altra grande prova. Ma non tutti hanno effettuato ancora questo balzo in avanti e si è visto in una squadra che nuovamente è apparsa dai due volti. Potenzialmente devastante in avanti, fragile e discontinua in difesa. Non basta, per puntare in alto.

Si lavora dunque su due piani. Da un lato, Fonseca deve continuare a insistere sulla squadra, per cercare finalmente quella compattezza che finora è mancata. E con il match con la Juventus che potrebbe essere già un altro dentro o fuori, per le ambizioni di alta classifica. Dall’altro, il club sa di dover dare degli innesti sul mercato al tecnico. Uno potrebbe già arrivare presto a Milano.

Milan, Bennacer sta tornando: le ultime sull’algerino

Non sarà un nuovo acquisto, ma è come se lo fosse, Ismael Bennacer, che sta lavorando per tornare dopo il grave infortunio. Il rientro dell’algerino si avvicina e potrebbe essere una carta importante per il centrocampo milanista.

Il giocatore sta svolgendo la riabilitazione in Qatar, a Doha, per recuperare dallo strappo al polpaccio. Poi, svolgerà l’ultima parte del percorso a Milanello. A breve, dunque, Bennacer sarà di ritorno. A quanto si apprende, dovrebbe essere arruolabile tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Con lui, la cerniera centrale sarà sicuramente rinforzata.

Milan, non solo Bennacer: Frendrup l’alternativa a centrocampo

Non si parla più di addio, come a fine estate, dunque, ma di un reintegro a tutti gli effetti. Anche se il Milan continua a ragionare su un colpo in entrata in quella zona di campo e pensa sempre a Morten Frendrup.

Il giocatore del Genoa piace molto ed è seguito da tempo. Non a caso si vocifera di un assalto ai rossoblù per il mercato invernale. Anche se, vista la situazione dei liguri, per convincerli a lasciarlo andare servirebbe un’offerta importante, da almeno 20 milioni di euro. Da capire se il Milan avrà questi margini di manovra.