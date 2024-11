Il Milan trema: Barcellona e City piombano su un rossonero

Importanti novità sul mercato del Milan dove Barcellona e City hanno puntato gli occhi su un giocatore rossonero. Di seguito riportate le ultime novità

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan torna alla vittoria. La squadra rossonera ha vinto di misura contro il Monza allo U-Power Stadium, grazie al gol di Reijnders. Con i tre punti conquistati, attualmente, il Milan sale a quota diciassette punti e si posiziona al settimo posto in classifica.

Una vittoria importante anche in vista della prossima partita in programma. Il Diavolo, infatti, per la quarta giornata di Champions League, dovrà sfidare il Real Madrid domani alle ore 21.00.

La partita che andrà in scena al Bernabeu non sarà facile, ma Paulo Fonseca metterà in campo la migliore formazione per cercare di portare a casa un risultato importante in ottica classifica.

Mercato Milan, occhi puntati dei grandi club su Tijjani Reijnders

Uno dei giocatori fondamentali nello scacchiere tattico di mister Paulo Fonseca è il centrocampista Reijnders. È ormai un mediano tuttofare, più convinto negli inserimenti, più coinvolto nel gioco e nel gruppo. L’impostazione del centrocampo favorisce l’olandese, che oggi verticalizza e si butta nello spazio aperto, ma ha anche compiti di prestazione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, molte squadre hanno puntato gli occhi e hanno notato il miglioramento di Reijnders. Di seguito riportata la notizia.

Reijnders si è scoperto goleador e questo piace molto. Dopo la doppietta in Champions League contro il Bruges, infatti, è arrivata anche la prima rete in campionato. Ma non solo, la stagione era iniziata anche con altri due gol segnato in nazionale. Si può affermare quindi che Reijnders è diventato sempre più decisivo.

La notizia dei suoi gol non è arrivata solo al suo pubblico o ai tifosi rossoneri, ma sono stati informati tutti in Europa, compresi anche i grandi club. Reijnders è seguito con grande attenzione. Prima di arrivare al Milan, l’olandese era stato corteggiato dal Barcellone; eppure, il centrocampista aveva scelto di giocare per San Siro.

Attualmente il valore è cresciuto quasi il doppio rispetto a quando è arrivato per 20 milioni più bonus. Una delle squadre a lui interessate è il City, ma Reijnders per questa estate non ha dubbi. Infatti, il giocatore è pronto a scegliere nuovamente il Milan con un contratto rinnovato sino al 2030 e con l’ingaggio attuale da 1,6 milioni moltiplicato per due.