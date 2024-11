Il pupillo di Fonseca si propone: “Mi piace tanto il Milan”

Vuole lavorare di nuovo con Fonseca: il calciatore chiama il Milan, il segnale è piuttosto chiaro. Ecco le sue dichiarazioni

Il Milan sembra aver trovato a Madrid una svolta. Una vittoria così, al Santiago Bernabeu, può essere l’evento che cambia l’intera stagione dei rossoneri, anche più del derby.

Ora sotto col Cagliari, partita in programma sabato pomeriggio. Dopodiché ci sarà la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Un periodo di pausa importante dopo il lungo filotto di impegni: chi non andrà nei vari ritiri, potrà riposare e recuperare un po’ di condizione.

Ma saranno anche due settimane di riflessione per quelle che potranno essere le mosse di mercato nel mese di gennaio.

Intanto, a proposito di mercato, c’è chi manda segnali piuttosto chiari proprio ai rossoneri.

Tra l’altro, si tratta di un calciatore che Fonseca conosce molto bene: è Edon Zhegrova, esterno destro del Lille, autore di una gran partita contro la Juventus in Champions League martedì sera.

Zhegrova chiama il Milan: “Perché no?”

Intervistato da gianlucadimarzio.com, il calciatore kosovaro ha detto: “Mi piace il calcio italiano, seguo sempre le vostre big come il Milan e guardo anche le partite della Juve”.

Alla domanda su un suo possibile arrivo in Italia ha risposto così: “Io in Serie A un giorno? Perché no? Mi piace tanto il Milan, I like Milan“.

Zhegrova ha parlato così dei rossoneri probabilmente per la presenza di Fonseca, col quale negli ultimi due anni al Lille ha avuto davvero un ottimo rapporto.

Il giocatore, inoltre, in passato è stato spesso accostato ai rossoneri.

Si tratta di un classico esterno destro mancino, dotato di grande tecnica e di abilità nel dribbling, oltre ad una straordinaria visione di gioco (l’assist a David contro la Juve ne è un esempio).

Se le cose con Chukwueze non dovessero andare bene, potrebbe essere davvero un’ottima soluzione.