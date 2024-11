Kean al Milan, annuncio a sorpresa: la rivelazione lascia di stucco

Tanta delusione in casa Milan per le ultime prestazioni e un rammarico per un’opportunità mancato in campionato.

In casa Milan c’è un grosso rimpianto dopo il pari di Cagliari. La squadra rossonera poteva fare molto di più e i 3 gol del club sardo ‘gridano ancora vendetta’, il Milan ora poteva approfittare del pari tra Napoli e Inter e avvicinare cosi le prime della classe ma le cose purtroppo non sono andate cosi.

La squadra di Milano aveva ben altre aspettative, non sta rendendo al massimo e ci sono diverse cose che non funzionano a partire dalla difesa ma anche l’attacco con Abraham e Morata che non convincono del tutto. In estate il Milan ha provato ad acquistare Zirkzee, ma alla fine non si è fatto nulla e il club ha preso Morata che alterna alti e bassi ma soprattutto non convince dal punto di vista realizzativo; Camarda è troppo giovane mentre Jovic è costantemente infortunato. Per questo serve qualcosa.

Nell’ultima gara ci ha pensato Rafa Leao che è tornato al gol dopo una lunga assenza, di solito ci pensa Christian Pulisic ma il club fatica a realizzare le occasioni e il giornalista Carlo Pellegatti è tornato su un vecchio pallino nel corso della sua ultima diretta Youtube. L’attaccante poteva vestire la maglia rossonera.

Kean al Milan: Pellegatti lo annuncia in diretta

Attraverso il proprio profilo Youtube Pellegatti ha parlato cosi della sfida di Cagliari e ha spiegato: “La partita contro il Cagliari è una ferita che sanguina perchè in classifica sei troppo distante rispetto alle qualità che hai. Theo Hernandez? Tutti parlano di lui in panchina perchè sarebbe colpa sua ma semplicemente non ci sono alternative e lui è stanco”.

Parlando della questione attacco Pellegatti ricorda: “Avevo proposto Kean e ora avremmo una grande prima punta. Sarebbe stato perfetto per il Milan e ora dico serve investire a gennaio. Senza acquisti non si va avanti, Fofana è stanco”, spiega il giornalista.

Insomma il Milan sembra in difficoltà numerica e complici i prossimi impegni la situazione potrebbe complicarsi, per questo il giornalista avvisa il Milan e gli ricorda che serve intervenire sul mercato il prima possibile. Per evitare altri rimpianti come Kean, ora stella della Fiorentina al vertice della classifica e della Nazionale di Luciano Spalletti.