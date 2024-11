“Gestione di Leao non corretta”, Fonseca sotto accusa: critica pesante del giornalista

La gestione di Leao da parte di Fonseca continua a lasciare tutti perplessi: duro attacco del giornalista al tecnico rossonero.

Rafael Leao è ormai un caso. Dopo i soli 88 minuti disputati nelle ultime tre uscite, l’esterno portoghese si avvia anche contro il Monza a partire dalla panchina. Si tratterebbe della terza panchina consecutiva in campionato dopo quelle contro Udinese e Napoli, la quarta da inizio stagione. Per Paulo Fonseca il numero 10 rossonero non sembra essere più imprescindibile ma la gestione del talento portoghese continua a lasciare perplessi addetti ai lavori e tifosi. A sottolineare una gestione rivedibile ci ha pensato Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Pressing.

Milan, Sabatini attacca Fonseca: “Con questa situazione Leao ora vale 50 milioni”

Intervenuto ai microfoni di Pressing, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del momento del Milan, soffermandosi sulla situazione Rafael Leao e sulla gestione del portoghese da parte di Paulo Fonseca:

A me Leao piace, è un bel giocatore, ma negli ultimi mesi non sta facendo bene. Ha fatto un solo gol nelle ultime venti partite. Quando si dice che Fonseca sta facendo più il manager che l’allenatore, attenzione perché con questa situazione Leao ora vale 50 milioni. Non è la gestione corretta.

Gestione che dovrebbe portare il numero 10 rossonero ad accomodarsi nuovamente in panchina, questa volta nel match dell’U-Power Stadium contro il Monza. Leao non è infatti stato provato nell’undici titolare da Fonseca alla vigilia del match contro la squadra di Alessandro Nesta, con Noah Okafor pronto ad una maglia da titolare sulla corsia di sinistra. Scelta che non può non far parlare di un vero e proprio “Caso Leao”.