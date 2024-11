Le ufficiali di Cagliari-Milan: la decisione su Camarda e una novità in difesa

Il Milan scende in campo all’Unipol Domus di Cagliari, tra sorprese e certezze ecco l’undici titolare di Fonseca.

Il Diavolo arriva dalla clamorosa vittoria al Bernabeu in Champions League con il Real Madrid. La squadra di Fonseca ha messo in scena uno spettacolo inaspettato portando a casa la seconda vittoria in Europa. La prestazione è stata ottima contro l’ex Ancelotti e anche in campionato adesso bisognerà recuperare il terreno perso. Questa sera ci sarà infatti il Cagliari, che ora si trova nelle retrovie, ad affrontare i rossoneri in casa.

La notizia che ha tenuto banco fino ad adesso è stata quella della probabile titolarità di Francesco Camarda al centro dell’attacco che oggi vede la sua luce. Il giovane attaccante pian piano sta riuscendo a prendersi il suo spazio e ormai è aggregato alla Prima squadra assieme ai big e Fonseca ha fiducia in lui. Tra poche ore il fischio di inizio e i due mister Fonseca e Nicola hanno scelto i giocatori con cui scendere in campo; le formazioni ufficiali e le novità.

Cagliari-Milan, le scelte di Fonseca: Camarda titolare, tornano Pavlovic e Chukwu

Alle ore 18:00 ci sarà il fischio di inizio di Cagliari-Milan e i rossoneri hanno bisogno di vittorie per risollvare la loro posizione in classifica. Il Cagliari si trova nelle zone basse della classifica invece e il Milan deve necessariamente mantenere il contatto con le prime quattro squadre in attesa del big match di domani sera tra le prime due forze del campionato.

Paulo Fonseca ha deciso chi scenderà in campo e le novità sono poche rispetto ai soliti titolari. Si da ancora continuità agli stessi giocatori e ovviamente in porta ci sarà Mike Maignan con la difesa formata da E. Royal e Theo Hernandez sulle fasce e Thiaw con Pavlovic come coppia difensiva, Tomori si accomoderà in panchina e Pavlovic torna quindi titolare.

A centrocampo Reijnders e Fofana intoccabili con Pulisic ad agire sulla trequarti, ancora una panchina per Loftus-Cheek, affiancato da un ritrovato Rafa Leao e da Chukwueze, che questa sera torna titolare. In attacco invece ecco la prima presenza da titolare di Francesco Camarda, di seguito la formazione:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda. All. Fonseca.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Luperto, Palomino, Augello; Marin, Makoumbou; Luvumbo, Viola, Zortea; Piccoli. All. Nicola.