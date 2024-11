“Leao è una pippa”: shock in diretta

Frasi al veleno contro Rafael Leao, attacco tremendo al portoghese: ripartono le polemiche su di lui

Continuando così, non si può pensare di avere grandi ambizioni. Lo sa bene il Milan, che prova a darsi la carica e, per l’ennesima volta, a trovare una svolta positiva nella sua stagione, che fino ad adesso ha avuto qualche picco ma è stata complessivamente assai deludente. Ci si aspettava un Diavolo diverso, che soltanto a sprazzi ha mostrato il suo potenziale. Così come lo ha fatto quello che viene ritenuto il giocatore più forte della rosa, ma ancora troppo discontinuo, come e più dei compagni di squadra, vale a dire Rafael Leao.

Il portoghese sembra essersi messo alle spalle il periodo più complicato, quello dei rapporti tesi con Paulo Fonseca, ma ancora non ha effettuato quel salto di qualità che tutti vorrebbero da lui. Abbiamo visto un ottimo Leao contro Real Madrid e Cagliari, ma contro la Juventus è arrivata una nuova prestazione un po’ così. Volenterosa, sicuramente, e meno indolente rispetto ad altre, ma priva di grandi acuti. Anche per questo, il Milan non è riuscito ad avere la meglio sulla ragnatela predisposta dai bianconeri.

Se il suo numero 10 non entra definitivamente a regime, per il Milan può essere difficile accendere la luce. Sul giocatore, però, arrivano ancora una volta critiche impietose.

Cassano ancora contro Leao: “Non sa fare nulla, è inutile”

Non ha mai lesinato frasi al veleno nei suoi confronti Antonio Cassano, che non è propriamente un estimatore di Leao. L’ex attaccante barese è andato ancora una volta a gamba tesa su di lui.

A ‘Viva el Futbol’, trasmissione Twitch in cui dialoga con Lele Adani e Nicola Ventola, Cassano ha sparato a zero: “Per me Leao e Theo Hernandez sono un problema per il Milan. Adeguare la squadra a un giocatore come Leao non è da Fonseca. Continua a non piacermi come giocatore. E’ una pippa, non è buono, è inutile. Non sa attaccare la profondità, non sa raccordare la squadra, non sa giocare spalle alla porta, non sa fare la seconda punta, non sa fare nulla. Tutti sanno che giocatore è. Fa un paio di partite buone e poi non la prende mai per le successive quindici”.

Leao ancora in panchina: ma il Milan ha bisogno di lui

E intanto, Leao partirà di nuovo dalla panchina, contro lo Slovan Bratislava. Anche se stavolta sarà una esclusione diversa dalle precedenti.

‘Semplice’ turnover per Fonseca, pronto a usarlo a gara in corso in caso di bisogno. Vedremo se stavolta il portoghese riuscirà ad accendersi come nelle serate migliori e in generale se troverà lo sprint per cambiare la stagione del Milan.