Leao fa doppietta e tuona sui social: il messaggio fa discutere

Chiaro il messaggio da parte dell’attaccante portoghese reduce da una splendida doppietta rifilata al Cagliari: svelato il post social.

Il Milan pare aver ritrovato il miglior Rafa Leao. L’esterno offensivo portoghese ha risposto in maniera egregia alle numerose panchine comandate da Paulo Fonseca, con due splendide prestazioni a Madrid e a Cagliari. Un momento positivo che fa seguito alle numerose critiche rivolte nell’ultimo periodo, durante il quale l’attaccante è stato accusato di un atteggiamento sbagliato.

A quanto pare il tecnico portoghese con Rafa ci ha visto lungo. Che le panchine nelle ultime partite abbiano smosso qualcosa nel numero dieci rossonero? Ora il Milan si gode il ritrovato Leao anche se i risultati rimangono comunque non totalmente positivi per la squadra. Intanto il giocatore si toglie qualche sassolino dalla scarpa e il post social rilasciato dallo stesso calciatore fa discutere, netto il messaggio ai tifosi e non solo.

Leao pizzica sui social dopo la doppietta al Cagliari: il messaggio è eloquente

Non un ottimo avvio di campionato per Leao, o almeno non quello che tutti si aspettavano da lui. Dalla vittoria dello Scudetto il portoghese sembra essere in una leggera fase calante e la stagione corrente potrebbe essere un punto di svolta per lui. Tante panchine, mai così tante forse, ma Fonseca è riuscito a risvegliarlo.

Rafael Leao infatti ora si è anche reso protagonista di un messaggio che sta facendo discutere. L’attaccante portoghese ha pubblicato alcune foto, sul proprio account Instagram, che lo ritraggono durante la trasferta di ieri contro il Cagliari, conclusa in pareggio dove ha siglato una doppietta, con una didascalia decisamente chiara. “Alti e bassi, ma so quello che faccio“, questa la descrizione che arricchisce le immagini rilasciate dal talentuoso attaccante portoghese che, come sappiamo, sui social è sempre attivo.

I rossoneri sperano di poter contare su uno straripante Rafa Leao anche per i prossimi impegni di campionato e non, a partire già dallo stellare appuntamento del 23 novembre contro la Juventus. Avere il lusitano in forma può cambiare le sorti del match e Fonseca è pronto a fare affidamento su di lui ancora una volta. Adesso il numero dieci del Milan dovrà essere bravo a ripagare l’attesa con le prestazioni sul campo come successo già contro Real Madrid e il Cagliari fuori casa.