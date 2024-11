Leao, il Barcellona ci riprova: scambio inedito

Leao sempre più nei pensieri del club catalano, arriva l’ennesima proposta di scambio al Milan da parte dei blaugrana

Ci sono giocatori che, piaccia o meno, sono sempre al centro di discorsi di mercato, più o meno in qualsiasi periodo dell’anno. Ed è certamente il caso di Rafael Leao. Il portoghese è inevitabilmente uno dei calciatori più seguiti a livello nazionale e internazionale e la cosa non può di certo stupire, visto il suo talento. Ma anche viste quelle che sono state le speculazioni sul suo futuro di recente.

E’ stato un autunno fino a questo momento decisamente movimentato, più di quanto l’ambiente rossonero avrebbe sperato, per quanto riguarda il portoghese. Che ha vissuto un momento di forma non eccelso, che ha favorito le voci sul suo addio come non mai. Arrivando addirittura a far ipotizzare una partenza a metà stagione, uno scenario che mai si sarebbe preso in considerazione soltanto fino a poco tempo fa.

La situazione pare momentaneamente rientrata, almeno per quanto riguarda ribaltoni nell’immediato, ma ciò non toglie che ci siano club che rimangono fortemente interessati a lui e che siano pronti a muoversi per mettere a segno un affare importante. Il Barcellona in particolare continua a insistere ed è forse il corteggiatore più accanito del numero 10 milanista.

Leao, altro tentativo del Barcellona: stavolta De Jong sul piatto

Jorge Mendes sta lavorando da tempo per portarlo in Catalogna, visti gli ottimi rapporti con il club blaugrana. Da quelle parti sono state più volte avanzate delle proposte di scambio, finora mai prese in considerazione. Con l’ultima, potrebbe cambiare qualcosa.

Secondo ‘Elnacional.cat’, infatti, stavolta il Barcellona vorrebbe proporre Frenkie De Jong, in considerazione del fatto che il Milan è alla ricerca di un volto nuovo a centrocampo. Naturalmente, non si tratterebbe di uno scambio alla pari, ma con il cartellino dell’olandese a parziale conguaglio di quello di Leao, che supera i 100 milioni. Operazione comunque difficile, visto che il Milan difficilmente, per il momento, penserà a privarsi del suo talento.

Leao ritorna in campo per riprendersi il Milan: frattura con Fonseca ricomposta?

Dal punto di vista di Leao è comunque un momento chiave della sua stagione e della sua avventura milanista. Superato il periodo critico, il giocatore è tornato a far bene anche in nazionale.

Da lì, ha speso parole importanti per Fonseca e sembra determinato e carico per prendersi finalmente la squadra sulle spalle. Tutto il Milan ci spera, per mettere la parola fine agli ultimi mugugni e per iniziare una risalita verso l’alto.