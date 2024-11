Leao, l’investitura da sogno: “Può superare Vinicius e Mbappè”

Rafael Leao e l’investitura da sogno, secondo il suo ex allenatore è fra i migliori 5 giocatori

Rafael Leao è un giovane giocatore portoghese e attaccante del Milan dal 2019, con cui ha firmato un contratto quinquennale. Sin da subito ha dimostrato le sue grandissime doti, già maturate durante l’esperienza allo Sporting Lisbona, dove è cresciuto e ha avuto l’opportunità di confrontarsi con uno degli allenatori che hanno dato via alla sua carriera: Tiago Fernandes.

Quest’ultimo, ha da sempre stimato le doti del calciatore, sia fisiche che tecniche: Leao è un giocatore caratterizzato da grande rapidità nei movimenti, da forza specialmente nello scontro uno a uno e si contraddistingue anche per le sue capacità di dribbling.

A esprimere parole di apprezzamento su di lui è stato proprio il suo ex allenatore, Tiago Fernandes, il quale lo ha seguito e allenato allo Sporting Lisbona, prima che Rafael passasse al Lille, per poi giungere al Milan.

Intervistato da Sportitalia, il suo ex allenatore ha parlato a distanza di tempo del giovane attaccante portoghese, dichiarando che, secondo lui, Leao può superare addirittura Vinicius e Mbappè e si può considerare uno dei 5 migliori giocatori al mondo.

Le parole di Tiago Fernandes

Tiago Fernandes, ai microfoni di Sportitalia, ha dichiarato ciò sul giovane calciatore e attaccante del Milan: “Io con lui lavorai sull’intensità che riusciva ad avere in campo, sulle transizioni difensive dove magari alle volte non tornava con il giusto tempismo o in modo convinto, ma la sua qualità e potenza erano le stesse. Qualità uniche nel mondo. Velocità e accelerazioni incredibili”.

“Il suo vero valore? Semplicemente è fra i migliori 5 giocatori al mondo in questo momento. Ha bisogno di sentire le giuste sensazioni e la giusta atmosfera nell’ambiente, al Milan e a San Siro. Se sente la fiducia dell’allenatore e la gente dalla sua parte, magari quest’anno o l’anno prossimo potrà dimostrare di essere migliore anche di Vinicius e Mbappé.”

Successivamente ha aggiunto: “Troppe critiche? La gente che critica Leao lo fa perché non vede come si allena, cosa fa durante la settimana con i compagni di squadra. Rafael è davvero un ottimo professionista. Poi magari ogni tanto potrà fare delle prestazioni non al 100%, ma che non cambiano il suo valore. Se può ambire al Pallone d’Oro? Sicuro. Ha tutto per lottare con gli altri giocatori per il Pallone d’Oro nei prossimi anni. Non ha limiti, può risolvere ogni partita, se ha la giusta fiducia”.