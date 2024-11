“Leao? Va tutelato, ma deve dimostrare una cosa”: l’intervento dell’ex rossonero

Un ex rossonero, durante la cerimonia delle Hall of Fame, ha parlato di Leao e del suo momento con il Milan.

Rafael Leao sembrerebbe essersi sbloccato: il suo gol in campionato mancava dallo scorso 31 agosto, quando il Milan pareggiò all’Olimpico contro la Lazio e la sua rete valse il pareggio per la squadra di Fonseca. Con la doppietta contro il Cagliari, l’esterno portoghese è salito a quota 3 gol con la maglia del Milan in questa stagione. Troppo pochi per un giocatore come Leao, su cui il Milan ha puntato molto: al termine della stagione 2022/2023, il portoghese ha prolungato il contratto con il club rossonero, che gli ha aumento l’ingaggio e gli ha consegnato la maglia numero 10.

Le sue prestazioni in questo inizio di campionato hanno fatto molto discutere, soprattutto i tifosi rossoneri che si sono scagliati contro di lui più volte: non solo il non contributo in termini di gol e assist, ma un atteggiamento svogliato e passivo quando il Milan subiva il possesso palla degli avversari. Le immagini spesso parlano chiaro, e Fonseca non ha avuto paura a farlo sedere in panchina, contro ogni aspettativa anche nelle partite un pò più delicate.

Shevchenko attacca Leao: “Non è un leader”

Durante la cerimonia di premiazione della Hall of Fame del calcio italiano, è intervenuto anche Andriy Shevchenko, ex stella rossonera. L’ex attaccante ucraino ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il momento di forma di Leao e ha sottolineato un aspetto sul quale il portoghese dovrebbe lavorare.

Queste le sue parole:

Penso che un giocatore come Leao debba essere tutelato perché rappresenta un patrimonio per la squadra. Penso però che anche Leao debba fare un passo avanti per riuscire a fare di più per il Milan, perché il campione non è solo quello che fa le cose importanti in campo: il campione è un leader, è quello che nei momenti difficili deve aiutare la squadra. Credo che Leao abbia le abilità per diventare un leader, è lui che lo deve dimostrare.

Shevchenko dunque crede nelle potenzialità del portoghese, che però deve dimostrare ancora qualcosa in termini calcistici e comportamentali, perché ad oggi non è un leader della squadra rossonera. L’ex stella del Milan ha poi voluto ringraziare il club rossonero per avergli permesso di entrare nella Hall of Fame del calcio italiano: