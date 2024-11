L’ex esce allo scoperto su Milan-Juve: la dichiarazione poi su Leao e Theo Hernandez!

L’ex giocatore bianconero parla di quello che sarà Milan Juve secondo lui, poi rilascia la forte dichiarazione sui singoli in squadra.

Milan e Juventus sabato scenderanno in campo alla Scala del calcio di San Siro per il big match della giornata numero dodici. Fonseca affronterà una delle miglior difese del campionato costruita da Thiago Motta e sarà importante per il Diavolo portare una vittoria a casa dopo l’ultimo pareggio.

Prima del match ovviamente sono molte le dichiarazioni di chi ruota attorno a questo ambiente tra addetti ai lavori e non. Uno di questi ora è Claudio Marchisio. L’ex centrocampista bianconero ha avuto modo di dire la sua in occasione della cerimonia di presentazione della Kings League Italia. L’ex giocatore poi ha detto la sua sui singoli giocatori ed è stato chiaro su Leao e Theo.

Marchisio crede in un grande match, poi sentenzia sui rossoneri

Marchisio è stato una leggenda alla Juventus e le sue parole verso il match di sabato fanno pensare ad una gara che forse sarà molto equilibrata ma che sarà anche molto importante per il prosieguo del campionato per le due squadre. In occasione della cerimonia di presentazione della prima Kings League qui in Italia l’ex giocatore ai margini dell’evento ha così detto sulla partita di sabato 23:

Sarà una grande partita, si affronteranno due squadre che arrivano entrambe in un buon momento. In palio ci sono punti importanti, la classifica ad oggi è molto corta e non ci si può perdere per strada. Secondo me chi sarà più bravo a non perdere punti da qui a Natale ne gioverà poi nel 2025.

Così esordisce l’ex giocatore, poi è invitato a opzionare i singoli preferiti delle due rispettive squadre mettendo a confronto alcuni giocatori e sentenzia così sui rossoneri:

Tra Di Gregorio e Maignan scelgo Di Gregorio, tra Cambiaso e Theo dico Cambiaso, tra Reijnders e Koopmeiners dico Reijnders, tra Yildiz e Leao dico Yildiz, tra Vlahovic e Morata dico Morata.

Così Marchisio fa capire che per lui la Juve ha più qualità nei singoli giocatori anche se Morata, suo ex compagno alla Juve, e Reijnders sono riusciti a fargli cambiare idea. Nette invece le risposte su Yildiz, gioiello turco, rispetto a Leao e su Cambiaso messo in relazione a Theo e preferito al francese, uno dei terzini più forti al mondo.