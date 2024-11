Real Madrid-Milan, conferenza stampa di Fonseca: sciolto ogni dubbio su Leao

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. Ecco le sue parole.

Ormai ci siamo. La grande sfida di Champions League tra Real Madrid e Milan è alle porte, con il Bernabeu pronto ad ospitare le due squadre con più titoli nella storia della competizione. Sia per la squadra di Paulo Fonseca che per quella di Carlo Ancelotti si tratta già di una partita fondamentale per il proseguo del girone, con i rossoneri chiamati all’impresa per recuperare terreno dopo i passi falsi nelle prime due uscite.

Nelle gare contro Liverpool e Leverkusen sono apparsi tutti i limiti dei rossoneri e contro i Blancos servirà una gara perfetta per provare a conquistare un risultato importante, soprattutto in fase difensiva. Chiamato ad una risposta importante anche Rafael Leao, che dopo le tre panchine consecutive potrebbe tornare ad occupare la corsia di sinistra dal primo minuto. Alla vigilia del match, ecco le parole del tecnico rossonero.

Real Madrid-Milan, le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa

Il tecnico portoghese è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Mike Maignan. Di seguito le sue parole davanti ai giornalisti:

ATTEGGIAMENTO – Si affronta la partita come questa con grande motivazione, come una grande opportunità. Affrontiamo una squadra che è solitamente prima candidata alla vittoria della Champions. Servirà molto coraggio. PAREGGIO – Io cerco sempre di trasmettere la voglia di vincere e domani non sarà diverso. Sappiamo che il Real è una grandissima squadra. Poi se succede, posso sentire che può essere un risultato positivo o negativo, dipende dalla partita. LEAO – Giocherà dall’inizio. Ci aspettiamo quello che ci si aspetta sempre da lui: essere decisivo nella partita. MORATA – È un giocatore importantissimo nella nostra squadra, non solo come giocatore ma come professionista. È un esempio. Sta facendo molto bene. Il suo contributo è sempre decisivo per la squadra. Per lui sarà speciale giocare qui.

ANCELOTTI – È un punto di riferimento per me, è uno dei migliori allenatori del mondo. Io sono un suo grande fan ed è speciale affrontarlo. È importante ascoltare ciò che dice ogni volta. Fa piacere sentire il suo pensiero sul Milan attuale. CLASICO – L’ho visto. Ovviamente siamo una squadra diversa dal Barcellona, ma è importante vedere come ha attaccato il Real Madrid e come ha difeso il Barcellona. POLEMICHE SU LEAO – Penso che sia normale per voi parlare di questo, ma io devo pensare a me e alla mia squadra. Devo seguire la mia strada. THEO HERNANDEZ – Ha iniziato la stagione con difficoltà principalmente fisiche, ma mi sembra che ora stia ritornando. Sta meglio ed è in crescita.

