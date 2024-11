Lutto nel mondo del calcio: muore a soli 34 anni, la tragedia lascia inermi

La notizia ha lasciato senza parole diversi tifosi. La morte dell’amato giocatore è durissima da accettare e diversi tifosi sono in lacrime.

Quando viene a mancare una persona è sempre una brutta notizia per le persone che gli sono accanto e talvolta può diventare ancora più brutto. Spesso capita che a morire è il tuo beniamino, uno sportivo che per anni hai seguito con passione e che improvvisamente ti rendi conto che anch’egli è un essere umano.

Non è un momento semplice in Spagna, ciò che sta accadendo a Valencia ha sconvolto l’intera comunità europea e ci sono centinaia di vittime e migliaia di dispersi. Qualche giorno abbiamo dato la notizia della tragica morte di Josè Castillejo, calciatore di 28 anni di categorie minori che è venuto a mancare dopo i tragici avvenimenti della DANA. Anche diversi club – lo stesso Valencia – hanno voluto celebrare o meglio salutare un’ultima volta il calciatore. Nelle ultime ore purtroppo il calcio spagnolo ha dovuto fare i conti con un’altra incredibile tragedia.

Stavolta DANA non c’entra ma il calcio e i tifosi di uno storico club sono ancora sconvolti, è venuto a mancare a 34 anni il giocatore del Logrones Miguel Ledo. Una tragedia immane e che purtroppo ha sconvolto tutta la squadra. Ledo era il capitano del club, ha giocato per 13 stagioni consecutive ed ha dovuto dire addio nel 2022 solo a causa di una malattia.

Tragedia nel mondo del calcio, muore Miguel Ledo

Miguel Ledo ha giocato con il Logrones, squadra della terza divisione spagnola e con il Deportivo Haro, due squadre che hanno caratterizzato tutta la sua carriera. Purtroppo Miguel è venuto a mancare dopo una ricaduta dalla leucemia, malattia che da tempo lo aveva colpito. Il ragazzo ha lottato fino alla fine ma purtroppo non ce l’ha fatta creando disorientamento e grande tristezza tra tutti gli ex compagni.

Con un lungo post sul proprio account X il Logrones ha salutato il suo ex beniamino con il seguente messaggio: “Non possiamo fare altrimenti che ricordarlo con la fascia e con la maglia del nostro club. Riposa in pace eterno capitano, non riusciamo a trovare altre parole. Ci dispiace tanto”. Ecco il tweet del club: