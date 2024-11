Mercato Milan, affare a sorpresa in casa rossonera: si chiude a 9 milioni

Il Milan lavora in vista della prossima stagione e studia profili abbastanza giovani. Arriva un nome nuovo per la mediana.

Se l’undici titolare del Milan si può dire di grande affidabilità non si può dire lo stesso dei cosiddetti ‘rincalzi’ e anzi la formazione rossonera deve fare i conti con situazioni piuttosto problematiche, alcuni reparti dove ci sono giocatori che non convincono e per questo la soluzione va trovata sul mercato.

La difesa e l’attacco e non solo, il Milan è pronto a fare nuovi affari sul mercato, sempre ovviamente seguendo le indicazioni societarie. Linea giovane e nomi a costi abbastanza contenuti e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club rossonero è sulle tracce del giovane talento, classe 2003, Lucas Gourna-Douath. Un nome a sorpresa sicuramente poco attenzionato e conosciuto dai più

Milan, nome a sorpresa per il centrocampo

Bennacer rientrerà tra poco dall’infortunio, ma è tutto da valutare se il giocatore resterà o meno alla corte di Fonseca. Il solo Fofana ovviamente non basta e il club rossonero guarda in casa Salisburgo per sostituirlo. Dopo Pavlovic ora è il turno di Gourna Douath e il nome intriga e non poco la società rossonera.

Il calciatore ha una valutazione di circa 9 milioni di euro ed è assolutamente in linea con le direttive societarie, il club potrebbe acquistarlo a gennaio ma è un nome probabile soprattutto per giugno e la società ha messo sul taccuino il calciatore.