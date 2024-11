Mercato Milan, caccia al centrocampista: nome caldo dalla Serie A

Il prossimo calciomercato è sempre più vicino e il Milan di Paulo Fonseca è pronto a rafforzare il centrocampo con un nuovo innesto.

A gennaio il Milan è pronto a muoversi sul mercato per infoltire la propria rosa, e uno degli obiettivi è un centrocampista. Come ha spiegato Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, nel suo editoriale a Tuttomercatoweb.

L’esperto di mercato ha approfondito il mercato rossonero, che potrebbe aprirsi con l’acquisto di un nuovo centrocampista.

Milan, ipotesi Belahyane: tra i migliori dribblatori della Serie A

“Il Milan si sta sempre più concentrando sull’arrivo di un centrocampista. Un giocatore che il club rossonero sta seguendo con grande interesse è Reda Belahyane, classe 2004, che al Verona sta facendo davvero bene. Tant’è che è già entrato nel giro della Nazionale del Marocco, con cui ha esordito lo scorso 15 ottobre nel match contro la Repubblica Centrafricana”.

Ha spiegato Ceccarini a proposito di Belahyane:

“Le sue qualità non sono passate inosservate, società di assoluto livello Internazionale come il Chelsea e Marsiglia stanno monitorando la sua crescita. Belahyane è ormai diventato un punto di riferimento della squadra di Zanetti e se il Milan vorrà già avviare una trattativa nella sessione invernale dovrà presentarsi con un’offerta importante. Tra l’altro essendo un Under 22 non ci sarebbero problemi di lista. Il discorso al momento è solo potenziale ma è chiaro che Belahyane può rappresentare un’opzione molto valida”.

Il classe 2004 del Verona si è dimostrato una sorpresa in questo inizio di campionato attirando così l’attenzione di un grande club come il Milan.

Il mediano francese di origini marocchine è riuscito a trovare sempre più spazio, grazie soprattutto alla sua attitudine e personalità. Un dato interessante, riportato da Calciostyle, è quello relativo alla classifica dribbling riusciti.

Infatti Belahyane si inserisce al terzo posto in classifica “dribblatori” dopo Leao e Nico Paz – Oristanio (parimerito). Con ben 21 dribbling vincenti il classe 2004 dimostra ulteriormente il suo talento. Un motivo in più questo per essere corteggiato non solo dal Milan, ma da altre big europee.