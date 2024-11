Mercato Milan, clamoroso ritorno di fiamma: è sfida con la Juventus

La sfida tra Milan e Juventus si accende anche sul mercato oltre che sul campo: ritorno di fiamma clamoroso del club rossonero.

Mancano ancora diverse settimane all’inizio della sessione invernale di calciomercato, ma in casa Milan sono già iniziate le valutazioni in vista di gennaio. Dopo un inizio di stagione fatto di alti e bassi, la società rossonera potrebbe decidere di intervenire pesantemente sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Prende piede il clamoroso ritorno di fiamma per un obiettivo rincorso in estate e nel mirino anche della Juventus: Joshua Zirkzee.

Zirkzee, continuano le difficoltà a Manchester: Milan e Juventus osservano

“Belly flop“. Queste le durissime parole utilizzate in Inghilterra per descrivere Joshua Zirkzee dopo i suoi primi mesi al Manchester United. Arrivato per oltre 40 milioni di euro in estate, l’attaccante olandese non è ancora riuscito ad incidere, mettendo a referto solamente una rete da inizio stagione.

Oltremanica sono convinti che Zirkzee lascerà i Red Devils già a gennaio, con Milan e Juventus pronti a farsi nuovamente sotto per

lui. Il club rossonero potrebbe infatti dover rimpiazzare Luka Jovic, destinato a partire dopo una prima parte di stagione ai margini della rosa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, la squadra maggiormente accreditata a far tornare l’olandese in Italia sarebbero proprio i bianconeri, alla ricerca di una punta da affiancare a Dusan Vlahovic. Le condizioni per rivedere il classe 2003 sotto la guida di Thiago Motta sarebbero però due: che arrivi in prestito e non a stipendio pieno.

Non è comunque da scartare l’ipotesi che Zirkzee rimanga allo United, con il nuovo tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, che potrebbe rilanciarlo all’interno del suo progetto.