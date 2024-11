Mercato Milan, è lui l’obiettivo per gennaio? Il giovanissimo è nel mirino del club

Il Milan pare abbia fissato l’obiettivo per gennaio e si tratta di un centrocampista voluto da molte altre italiane; il nome.

Non il campionato che fino ad ora i tifosi milanisti si aspettavano, il Milan difatti rende leggermente al di sotto delle aspettative anche se la classifica non è del tutto proibitiva per i rossoneri arrivati a questo punto. Sarà cruciale la gara di sabato contro la Juventus, dove in palio ci sono tre punti molto pesanti, la squadra sarà poi chiamata a vincere nel recupero col Bologna per non perdere il contatto con le prime quattro posizioni.

Il Diavolo è portato sulle spalle da alcuni giocatori che in questo avvio di stagione stanno performando alla grande: Reijnders e Pulisic su tutti. Ora il Milan è al completo ma vorrà comunque sfruttare le occasioni che il mercato offre per migliorare e allungare la squadra, sopratutto a centrocampo dove gli uomini sono contati per Fonseca aspettando anche il ritorno di Bennacer. Uno dei profili più appetitosi che il mercato offre in questo reparto è Samuele Ricci. Il giovane granata potrebbe fare il salto di qualità sbarcando in una big di A ma Cairo è pronto a vendere cara la pelle.

Ricci è il principale obiettivo per il centrocampo a gennaio?

La finestra invernale è sempre più all’orizzonte dato che il mese di dicembre è vicinissimo e a gennaio ci sarà il gong d’apertura. Il Milan vorrà sfruttare qualche occasione e sul piatto ci sono diversi nomi che arrivano, soprattutto dalla Serie A e sono tutti profili giovani. Si vorrà rinforzare il centrocampo in primis e già conosciamo l’interesse della dirigenza nei confronti di Frendrup e Belahyane.

Però, secondo Tuttosport, potrebbe essere Samuele Ricci l’obiettivo primario del Milan per gennaio. Il classe 2001 con il Torino le sta giocando tutte e potrebbe essere un buon innesto nella rosa di Fonseca. Ricci costituisce un’opzione non solo per gennaio ma anche per la prossima estate se non dovesse andare a buon fine ora.

Cairo ovviamente non lo lascerà a poco e la sua valutazione di oltre 35 milioni di euro potrebbe costringere il Milan a usare qualche pedina per arrivare al 23enne ricevendo magari uno sconto dal Toro. Il club potrebbe quindi già muoversi in quest’ottica aspettando anche cosa succederà con Bennacer che potrebbe valere come un nuovo acquisto al suo rientro dall’infortunio.