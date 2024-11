Mercato Milan, Furlani mette gli occhi su un talento della Serie B: contatti avviati

Il Milan si starebbe interessando ad un promettente giocatore della Serie B: Giorgio Furlani vorrebbe portarlo in rossonero.

Il Milan continua ad essere molto attento, pronto a sfruttare qualsiasi dinamica di mercato qualora rispecchiasse i propri standard economici e sportivi. La società rossonera si sta guadando molto intorno per capire quali potrebbero essere i tasselli giusti da andare ad inserire nella rosa di Paulo Fonseca in vista del mercato di gennaio.

Il club lombardo, di fatto, è sulle tracce di diversi profili. Una delle piste che il Milan starebbe seguendo con particolare cura porta al campionato di Serie B. Sarebbe finito un nuovo nome nel mirino del Milan. La società rossonera, che avrebbe come obiettivo numero uno quello di rinforzare ulteriormente la difesa, starebbe muovendo dei passi decisi per mandare in porto un colpo di prospettiva.

Furlani guarda in Serie B: il giocatore ha stregato il Milan

Stando a quanto raccolto dal quotidiano ‘La Nazione’, il Milan starebbe pensando di portare in maglia rossonera il promettente Simone Canestrelli. Si tratta di un difensore classe 2000 di proprietà del Pisa. Il centrale sta attirando l’attenzione di molti club nazionali con il Dio ottimo avvio di stagione con la squadra nerazzurra, attualmente capolista del campionato cadetto.

Simone Canestrelli avrebbe impressionato il Milan per le sue spiccate caratteristiche difensive. Il centrale di Montepulciano possiede anche una straripante forza fisica, essendo 1.92 m. Inoltre, in questa prima parte di stagione, il giocatore del Pisa ha dimostrato di avere anche una certa confidenza con il gol, nonostante sia un difensore. Sin qui, Canestrelli ha messo a segno 2 reti in 13 presenze, a questi numeri va aggiunto anche un assist.

Il promettente difensore avrebbe suscitato un forte interesse da parte del Milan. La società rossonera, di fatto, avrebbe già avviato i contatti di rito per capire la fattibilità dell’operazione. Per ora, c’è da sottolineare che al Pisa non sarebbe arrivata ancora nessuna offerta economica. Il Milan, però, non sarebbe l’unico club di Serie A ad aver fatto un pensiero sul difensore del Pisa. Di recente, Simone Canestrelli avrebbe attirato l’attenzione anche del Bologna.

Il giovane difensore fu acquistato dall’Empoli per circa 2,6 milioni di euro. Ora, il Pisa ne chiede molti di più per privarsi di quello che è considerato uno dei migliori difensori del campionato di Serie B. La società toscana sarebbe disposta ad ascoltare eventuali offerte, purché rispecchino il potenziale Simone Canestrelli. Il Milan starebbe valutando la situazione, con l’intento di capire se affondare il colpo nelle prossime settimane.