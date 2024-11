Mercato Milan, futuro Kalulu: la Juventus ha deciso

La Juventus ha deciso circa il futuro di Pierre Kalulu, in prestito ai bianconeri dal Milan: cosa trapela da Torino.

La stagione è quasi giunta a metà e le squadre cominciano a fare le prime valutazioni circa i giocatori che hanno in prestito, per vedere se riscattarli o meno. Il Milan ha molti giocatori in prestito, tra cui Pierre Kalulu: il difensore francese classe 2000 è in prestito alla Juventus, con il diritto di riscatto fissato a 14 milioni, più 3 di bonus. Per il Milan sarebbe un’ottima plusvalenza, considerato che i rossoneri lo avevano prelevato a parametro zero dal Lione nel 2020, quando il francese non aveva rinnovato il contratto.

L’estate scorsa, qualche giorno prima della chiusura del calciomercato, Kalulu dopo vari contatti ha accettato la chiamata della Juventus e di Thiago Motta, che gli ha assicurato minutaggio durante la stagione, cosa che invece non aveva fatto Fonseca. Il tecnico portoghese, infatti, era stato abbastanza chiaro con lui e Kalulu ha deciso di cambiare aria, andando a Torino per indossare la maglia bianconera.

Futuro Kalulu, la Juventus ha deciso: la posizione del Milan

Tra poco meno di due settimane ci sarà l’incontro tra le due dirette interessate, Milan e Juventus: le due formazioni si affronteranno sabato 23 novembre alle ore 18.00 sul prato di San Siro e chissà se Kalulu verrà schierato titolare da Thiago Motta contro la squadra che ne detiene la sua proprietà.

Nel frattempo, la dirigenza bianconera sembrerebbe aver deciso circa il futuro di Kalulu: come riportato dal quotidiano Repubblica, la Juventus è pronta a riscattare definitivamente il difensore francese dal Milan. Kalulu ha convinto Thiago Motta e la dirigenza bianconera è pronta a regalare al proprio tecnico il difensore per il mercato della prossima estate.

Il Milan, dal canto suo, incasserà circa 15 milioni che potrà reinvestire sul mercato con un nuovo acquisto per la propria rosa.