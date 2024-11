Mercato Milan, il rossonero saluta e va in Liga

Il mercato di gennaio si avvicina e si aprono scenari diversi per il Milan: un rossonero potrebbe presto salutare Milano.

Il Milan si prepara al mercato di riparazione di gennaio, pronto a cogliere opportunità e a lasciar partire i giocatori rossoneri meno coinvolti dal progetto. Furlani e Moncada sono già a lavoro per migliorare la rosa di Paulo Fonseca.

Una questione molto dibattuta in casa Milan è quella legata al discorso del vice-Theo Hernandez. Un posto che sembra vacante, una posizione dove in molti hanno provato ad agire ma nessuno ha mai del tutto convinto.

Il giovane Alex Jimenez, classe 2005, è al centro delle discussioni in questo senso. Il terzino spagnolo, inizialmente indicato come erede designato del laterale francese, fatica a trovare spazio in prima squadra. Al momento, l’unica certezza per la corsia sinistra rossonera resta proprio Theo Hernandez.

Ad inizio anno, Zlatan Ibrahimovic aveva riposto grandi aspettative su Jiménez, incoronandolo come futuro vice di Theo. Le sue parole a luglio erano state chiare: “Il vice di Theo? Sarà Jiménez. Se non giocherà in prima squadra, giocherà nel Milan Futuro. Questo gli permetterà di crescere”. Nonostante questa fiducia, i fatti dicono tutt’altro. Jiménez, infatti, ha iniziato la stagione con il Milan Futuro in Serie C, dove è stato tra i migliori giocatori nonostante le difficoltà generali della squadra Under 23. Tuttavia, l’impatto del giovane terzino in prima squadra è stato nullo, con zero minuti concessi in Serie A, nemmeno nelle due giornate in cui Theo Hernández è stato squalificato.

Jimenez ai saluti: può andare in Liga

Questa mancanza di opportunità sembra ora spingere Jiménez verso un possibile addio temporaneo. Il Valencia, secondo quanto riportato da AS, sarebbe in pole position per accogliere il giocatore nel mercato invernale. Vista la precaria situazione finanziaria del club spagnolo l’operazione sarebbe percorribile solo in prestito. Un’opzione che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per tutte le parti coinvolte: il Milan alleggerirebbe il reparto con un giovane che ha bisogno di accumulare minuti a livello professionistico, mentre Jimenez avrebbe l’opportunità di confrontarsi con un calcio più competitivo rispetto alla Serie C italiana.

L’assenza di una valida alternativa al laterale francese potrebbe rivelarsi un problema nel prosieguo della stagione, specialmente considerando gli impegni tra Serie A e Champions League. È possibile che il club debba tornare sul mercato per individuare un innesto più pronto e affidabile.