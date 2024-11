Mercato Milan, il vice Theo arriva dalla Serie A: c’è la conferma

Il mercato invernale si avvicina, e il Milan si prepara a rafforzare la rosa per rendere più competitiva la squadra in vista della seconda metà della stagione: tanti i nomi sul piatto.

Come di rito per ogni sosta delle Nazionali che si rispetti è tempo di fare il punto sul calciomercato. A gennaio si aprirà la consueta finestra di mercato di riparazione, e il Milan è pronto a cogliere le occasioni che gli si presenteranno davanti.

In particolare il Milan è pronto ad investire in due i ruoli precisi, dove è ormai appurati ci siano delle mancanze. I rossoneri sono a caccia di un nuovo centrocampista e il tanto agognato vice-Theo.

Per quanto riguarda l’esterno c’è un nome in Serie A che piace particolarmente alla dirigenza rossonera, secondo quanto riferito dall’edizione in edicola oggi del Corriere dello Sport.

Oltre a un centrocampista per infoltire la mediana il secondo rinforzo urgente per il Milan è senza dubbio un vice-Theo Hernandez. Quello dell’esterno sinistro è un ruolo che il Milan insegue da diverso tempo, senza trovare un degno sostituto per poter far rifiatare l’esterno francese.

Milan, il vice-Theo arriva dalla Serie A

Il club ha provato nelle scorse stagioni a tappare questo posto vacante, ma le scelte fatte non si sono rivelate all’altezza. In primis Ballo-Tourè, che ha fallito ed ora gioca con Milan Futuro. Poi Terracciano, che però non è un vero e proprio giocatore da fascia sinistra. Jimenez era stato ufficialmente scelto come vice ufficiale, confermato anche da Ibra a inizio stagione, ma non è mai stato schierato in quel ruolo.

Il Milan ha perciò deciso di colmare questa mancanza, e in questo senso, secondo il quotidiano, un nome vagliato dalla dirigenza rossonera sarebbe quello di Fabiano Parisi, terzino della Fiorentina ed ex Empoli che già in passato fu accostato ai rossoneri.

A Firenze lo spazio per lui è diminuito di molto in questa stagione, con Palladino che tende a preferirgli Gosens e Biraghi. I due club potrebbero trovare un’intesa con una soluzione in prestito che soddisferebbe tutte le parti, anche il giocatore.

Nella giornata di oggi, tra l’altro, l’agente del giocatore Mario Giuffredi ha parlato così del suo assistito Tmw: “Parisi e Biraghi vivono un momento no ma non possono far altro che fare i professionisti. Poi se a gennaio dovremo fare delle scelte diverse le valuteremo. Ranieri invece meriterebbe considerazione da parte di Spalletti”.