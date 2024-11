Mercato Milan, individuato il vice-Fofana: arriva dalla Serie A

Il Milan rimane attivo sul mercato e ha individuato un giocatore della Serie A come vice-Fofana.

In casa Milan ci si appresta a tornare al lavoro durante questa sosta per le nazionali, soprattutto per migliorare certi aspetti. La squadra rossonera infatti ha mostrato fin qui un andamento altalenante e dunque Fonseca dovrà cercare la giusta quadra.

Al momento pochi giocatori hanno convinto al 100%, ma uno di questi è sicuramente Youssuf Fofana, arrivato in estate dal Monaco. Il classe 1999 è stato pagato 20 milioni di euro e al momento ha collezionato 14 presenze in tutte le competizioni, giocando tutti i match da quando è al Milan. In Via Aldo Rossi però, vista la lunga stagione, cercano un sostituto per il francese.

Mercato Milan, piace Frendrup per il centrocampo

Come riportato da TuttoMercatoWeb, il Milan avrebbe messo nel mirino Morten Frendrup per il suo centrocampo. Il valore del giocatore del Genoa si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma il Milan può sperare di spendere meno viste le difficoltà economiche della proprietà rossoblù. Il Diavolo si assicurerebbe un’ottima alternativa in mezzo al campo, considerando soprattutto che il giocatore conosce già il campionato. Nelle ultime settimane alcuni emissari del Milan hanno visionato più volte il 23enne, che diventa dunque una possibilità già a gennaio.

Un suo eventuale acquisto assumerebbe ancora più valore se si considera che Bennacer resterà ai box almeno fino a gennaio. La scorsa estate, dopo una grande stagione, il classe 2001 è stato cercato anche da Napoli, Liverpool, Brighton e Brentford. Questi ultimi due club continuano a seguire il giocatore e potrebbero rappresentare una forte concorrenza per il Milan.