Mercato Milan, interesse concreto per il difensore: può arrivare a gennaio

Il calciomercato invernale potrebbe portare i suoi frutti in casa Milan, con un obiettivo concreto da regalare a Fonseca

Il Milan, reduce da una fase di ripresa, ha subito una battuta d’arresto nell’ultima giornata di campionato, pareggiando 3-3 contro il Cagliari. Un risultato che pesa non solo per i punti persi, ma anche per l’impatto sul morale della squadra.

La vetta della classifica si allontana, con i rossoneri distanti otto punti dal Napoli capolista, in una situazione che li vede come unici distaccati dal gruppo delle prime sette squadre. Nonostante ciò, la fiducia in Paulo Fonseca rimane alta.

La dirigenza milanista, infatti, sta lavorando per rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio. Si guarda con attenzione al reparto difensivo, uno dei punti deboli emersi nelle ultime uscite.

È qui che si concentra l’interesse del Milan, con alcuni nomi già nel mirino per dare maggiore solidità alla squadra. Sul fronte uscite, si prevede una possibile rivoluzione: alcuni giocatori potrebbero fare le valigie per lasciare spazio a nuovi innesti capaci di dare freschezza e qualità al gruppo.

Furlani, Camarda e Zlatan Ibrahimović, attualmente alle presente con diverse questioni, in quanto dirigenti, stanno lavorando per individuare le pedine giuste da inserire. Il mercato di gennaio si preannuncia cruciale per il destino della stagione rossonera, con la volontà di riportare il Milan tra le protagoniste del campionato.

Le sorprese non mancheranno, e i tifosi attendono con trepidazione i movimenti di mercato che potrebbero cambiare volto alla squadra.

Milan, si punta Belahyane: c’è la conferma

Il Milan ha trovato in Reda Belahyane, difensore classe 2004 dell’Hellas Verona, l’identikit ideale per rinforzare un reparto in netta difficoltà in questo avvio di campionato.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio canale ufficiale di X, i rossoneri sono sulle tracce del calciatore, con l’entourage che è venuto a conoscenza dell’interesse.

Il difensore si sta mettendo in mostra in questa stagione con la maglia dell’Hellas, regalando prestazioni all’altezza di rientrare sul taccuino dei migliori club.

Al momento non c’è stato alcun contatto tra i club o le parti, ma il Milan a gennaio potrebbe seriamente affondare il colpo: per Belahyane non ci sarebbe neanche un problema di liste, in quanto – come espresso da Matteo Moretto – il Milan potrebbe iscriverlo in lista Serie A proprio grazie alla sua giovane età.

Come si evince dal regolamento infatti, gli under 22 sono illimitati per il nostro campionato.