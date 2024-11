Mercato Milan, l’affare sfuma: Furlani spiazzato dalle pretese del club

Il Milan frena sull’obiettivo in difesa: la richiesta economica del club di Serie A ha completamente gelato Giorgio Furlani.

Il Milan avrebbe messo un freno ad uno dei suoi obiettivi per la difesa a causa della pretesa economica imposta dal club. Si tratta di Patrick Dorgu del Lecce. La richiesta economica della società giallorossa avrebbe lasciato attonito l’amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani.

Il Lecce spara alto: Milan spiazzato

Patrick Dorgu è uno dei principali giocatori emergenti del campionato di Serie A. Anche in questa prima parte di stagione, il calciatore del Lecce sta mettendo in luce il suo prezioso potenziale, alimentando sempre più l’interesse di molti club della massima serie italiana. Nell’annata passata, il promettente terzino era addirittura finito sui taccuini di Chelsea e Tottenham.

Il Milan sarebbe sulle tracce di Dorgu da diverso tempo. La società rossonera starebbe pensando al terzino in vista della prossima estate, considerandolo come il giusto erede di Theo Hernandez. Tuttavia, l’operazione a sembra essersi messo in salita dopo le pretese economiche del Lecce, che conta di mandare a segno una mega plusvalenza. Secondo ‘Sky Sport’, il club salentino vorrebbe intorno ai 40-50 milioni di euro. Una cifra che il Milan avrebbe ritenuto eccessiva, mettendo attualmente in ghiaccio la corsa per il terzino classe 2004.