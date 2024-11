Mercato Milan, l’affare sfuma: il club dice no!

Dopo le voci degli ultimi giorni, la suggestione dell’arrivo in rossonero sembra essere già tramontata: il club dice no al Milan.

In vista della sessione invernale di calciomercato, in casa Milan si continua a lavorare per capire come muoversi al meglio per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Nonostante le lacune mostrate in fase difensiva in questa prima parte di stagione, il reparto maggiormente attenzionato dalla dirigenza rossonera sarebbe quello del centrocampo. In mezzo al campo la coperta è infatti corta, con i titolarissimi Reijnders e Fofana che non avrebbero alle spalle sostituti ritenuti all’altezza.

L’obiettivo è quello di inserire in rosa giocatori che permettano di fare il salto di qualità definitivo in mezzo al campo, permettendo una gestione differente dei titolari. Il nome più caldo in vista di gennaio è quello di Reda Belahyane, centrocampista del Verona che ha ben impressionato in questi primi mesi.

Non solo il centrocampo. La dirigenza rossonera vorrebbe infatti migliorare anche il reparto offensivo e avrebbe messo nel mirino una vecchia conoscenza rossonera: Brahim Diaz. Nonostante l’interesse rossonero, il fantasista marocchino non tornerà al Milan, con il Real Madrid intenzionato a puntare ancora su di lui.

Milan, il Real Madrid fa muro per Brahim Diaz: non tornerà in rossonero

Nonostante il poco spazio ritagliatosi al Real Madrid, Brahim Diaz non tornerà al Milan. Ad annunciarlo è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha sottolineato come il calciatore marocchino rappresenti una risorsa importante per i Blancos, non intenzionati a prendere in considerazione alcuna proposta che arriverà a gennaio. Accettata la corte del Marocco, il classe 1999 è diventato protagonista assoluto con la maglia dei Leoni dell’Atlante, mettendo a referto 7 gol in 8 partite giocate.

Nelle scorse ore, calciomercato.com aveva parlato di un possibile addio del fantasista già a gennaio, con l’obiettivo di trovare maggiore spazio. Con la maglia delle Merengues sono infatti soltanto nove le presenze da inizio stagione, di cui solamente due da titolare, per un totale di soli 254 minuti disputati. Il Milan avrebbe preso in considerazione il ritorno di Brahim solamente in caso di apertura ad un affare in prestito, possibilità immediatamente scartata dal club spagnolo.

Oltre al prestito, anche un addio a titolo definitivo del marocchino sembra quindi non essere una pista percorribile. Se il giocatore non dovesse impuntarsi chiedendo la cessione nelle prossime settimane, non ci dovrebbero quindi essere sorprese, con l’ex Milan che continuerà la sua avventura nei Blancos con la speranza di convincere Carlo Ancelotti a schierarlo con più continuità.