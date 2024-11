Mercato Milan, lo vuole la big d’Europa ma il top player è blindato: la sua volontà è chiara!

È il giocatore più in forma del Milan nonché il più importante, la sua volontà è ben chiara e neanche i big club europei possono smuoverlo.

Il Milan continua la sua stagione caratterizzata da alti e bassi. Non c’è continuità e all’ultima sosta per la Nations League la squadra di Paulo Fonseca ci ritorna di nuovo con l’acqua alla gola. La classifica non sorride al Milan, la vetta dista a sei punti di distanza e c’è ancora da completare il recupero con il Bologna. Tuttavia delle note positive in questo Milan ovviamente ci sono.

Il ritrovato Rafa Leao sicuramente è un buon segnale, l’ottimo Pulisic da sette reti e quattro assist è formidabile, ma il Milan senza Tijjani Reijnders avrebbe fatto indubbiamente molto di meno. L’uomo chiave del gioco di Fonseca è proprio l’olandese che cresce sempre di più e grazie alle sue qualità e visione di gioco è capace di inventare calcio: l’assist di ieri sera per Leao ne è la prova. Il centrocampista sembra anche avere le idee chiare per il proprio futuro.

Milan, Reijnders non si muove: neanche il Man. City lo porterà via da Milano?

Tijjani Reijnders ha avuto un avvio di stagione pazzesco e la sua striscia positiva continua tutt’ora. In tutte le competizioni ora ha collezionato quattro reti e due assist ma la cosa più importante sono le prestazioni al servizio della squadra. Reijnders adesso si è guadagnato gli occhi di grandissime squadre.

Come riporta Ceccarini su Tuttomercatoweb infatti è il Manchester City, come ben sappiamo, ad aver messo gli occhi sull’olandese che con l’infortunio di Rodri però la volontà è ancora maggiore da parte del club inglese: Guardiola vede in lui il potenziale successore dello spagnolo.

Qui però è fondamentale la volontà del giocatore perché ad ora Reijnders non vuole smuoversi da Milano e si vede ancora a lungo al Milan. Per questo il club e il giocatore stanno già discutendo per prolungare il contratto del centrocampista fino al 2030 con ingaggi più alti e questo dovrà accadere al più presto per evitare probabili addii.

Dunque l’olandese è stato sicuramente uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni rossoneri e il suo futuro potrebbe ancora essere in rossonero. Tutto però è ancora da vedere perché si sa, il calciomerato regala sempre sorprese e nulla deve essere mai dato per certo.