Mercato Milan, nome a sorpresa: pronto l’affare da 30 milioni

Occhio alle ultime in casa Milan. Il club rossonero valuta un nome nuovo che potrebbe arrivare nei prossimi mercati.

In questa prima fase della stagione il Milan ha evidenziato diversi problemi, in diversi reparti. Fonseca ha provato a trovare una soluzione, correre ai ripari ma al momento non è una situazione semplice e il club rossonero è abbastanza indietro in campionato. In Champions le cose potrebbero andar meglio ma molto dipende dalle prossime sfide, in primis quella di questa due giorni contro lo Slovan Bratislava.

In questa prima fase di stagione il Milan ha avuto problemi sia nella fase difensiva che in quella offensiva e soprattutto per quel che riguarda le reti subite si aveva molto la sensazione che si potesse fare meglio. Fonseca ha provato varie opzioni ma nessuna ha convinto più di troppo, la difesa non convince e in particolare sono diversi i giocatori che non convincono più di tanto.

In difesa ad esempio la società rossonera ha acquistato Pavlovic ma il giovane neo acquisto è pian piano sceso nelle gerarchie di Fonseca e sembra essere fuori dai piani del tecnico. Sorte simile – questa abbastanza a sorpresa – per Fikayo Tomori, giocatore che non piace e che potrebbe addirittura partire la prossima estate. Il Milan pensa al mercato, e starebbe valutando un nuovo profilo per il ruolo di difensore centrale.

Ultim’ora Milan, pronto l’assalto al difensore

Secondo quanto riportano i colleghi di Tuttosport il Milan sarebbe sulle tracce del giovane difensore Christian Mosquera, calciatore molto promettente di proprietà del Valencia. Mosquera è un profilo perfetto per la proprietà rossonera e il Milan valuta con grande interesse il calciatore classe 2004 che quest’anno ha già collezionato 12 presenze.

Grandi abilità e un giocatore molto interessante per il club rossonero, un profilo che stanno valutando diversi club europei e sul quale il Milan ha già chiesto informazioni. Il Valencia è ‘una bottega cara’, il club spagnolo valuta Mosquera ben 30 milioni di euro e la società rossonera ha intanto preso contatti. Ovviamente non sarà semplice chiudere ma il Milan potrebbe valutare questo nome, anche e soprattutto in caso di una cessione illustre la prossima stagione con Thiaw e appunto Tomori candidati a questa possibilità.

Solo poi partirà l’assalto a Mosquera ma è da segnalare il suo nome in vista del prossimo anno, la società è pronta ad uno sforzo per rinforzarsi nuovamente sul mercato.