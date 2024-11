Mercato Milan, prosegue la ricerca del vice-Fofana: due nomi in lizza, già avviati i contatti

Il Milan si muove sul mercato per rinforzare il reparto di centrocampo. Ci sono due nomi in lizza per il vice-Fofana. La società ha già avviato i contatti.

Oltre ad una difesa da registrare, un altro difetto emerso in questi primi mesi di stagione in casa Milan è quello di una coperta un po’ corta. Il divario non indifferente tra prime e seconde linee è una pecca per una squadra che deve affrontare quattro competizioni nel corso dell’anno. In questo primo terzo di campionato Fonseca si è affidato molto spesso ai soliti noti, fatta eccezione per i problemi fisici che non sono mancati.

Anche in questo nuovo ciclo di partite alcuni rossoneri dovranno stringere i denti, specialmente nel reparto di centrocampo. Fofana e Reijnders sono tra i calciatori maggiormente impiegati dall’allenatore portoghese in questo primo spezzone di annata. A penalizzare il tecnico è stato il grave infortunio patito da Ismael Bennacer a settembre. Il numero 4 rossonero ne avrà ancora per un po’, almeno fino al termine del mese di gennaio. Successivamente bisognerà monitorare il recupero graduale dell’algerino.

Per arricchire l’organico la società di via Aldo Rossi è già al lavoro per effettuare almeno un colpo in quella zona del campo nel mercato invernale.

News Milan, Furlani e Ibrahimovic puntano due centrocampisti: la situazione

Secondo quanto evidenziato dal “Corriere dello Sport”, il prediletto dei dirigenti milanisti rimane Reda Belahyane. Il marocchino, già nel giro della Nazionale maggiore a soli 20 anni, è tra i pupilli di Furlani, Ibrahimovic e Moncada. Ci sono già stati contatti con gli agenti del regista dell’Hellas Verona. L’impressione è che, qualora il Milan mettesse sul piatto un’offerta da dieci milioni di euro, il club scaligero potrebbe lasciare partire il calciatore rivelazione di questo inizio stagione.

Tuttavia, Belahyane è presente nel taccuino di diverse società europee, che hanno apprezzato la sua personalità e leadership in mezzo al campo. Gli esponenti rossoneri dovranno quindi accelerare i tempi per aggiudicarsi il 6 veronese. Qualora il club meneghino fallisse nell’affare, si penserebbe ad un piano B. Un altro nome caldo in casa rossonera è quello di Johnny Cardoso, da tempo tenuto sott’occhio dallo stato maggiore del Milan.

Lo statunitense in forza al Real Betis è un altro dei profili giovani e futuribili che aggradano RedBird e i suoi dirigenti. Al momento, però, l’obiettivo primario è Belahyane, anche in virtù dei colloqui già avviati con l’entourage, in attesa di intensificare i dialoghi con il Verona.