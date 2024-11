Mercato Milan, ritorno di fiamma? Il club potrebbe provarci a gennaio

Il Milan potrebbe riportare a casa il gioiello ad una condizione. Ibrahimovic potrebbe mobilitarsi per concludere l’affare già a gennaio.

Iniziano a circolare con più insistenza le voci di mercato attorno ai club italiani e non solo. Siamo a metà novembre e seppur ancora lontani a gennaio ci sarà il gong d’apertura della finestra invernale di calciomercato. È normale dunque che i club inizino a mobilitarsi in anticipo per assicurarsi buoni colpi all’interno della finestra. In questa ottica il Milan dovrà sicuramente lavorare per dei nuovi acquisti.

A centrocampo il nome più fresco è quello di Belahyane del Verona, servirà un’altra pedina in attacco forse ma adesso torna di moda il vecchio gioiello rossonero. Il Milan forse lo rimpiange dal suo addio e Brahim Diaz potrebbe anche gradire un ritorno dove ha fatto passi da gigante. Ibrahimovic e i suoi potrebbero mettersi al lavoro molto presto; la notizia.

Milan, torna Brahim Diaz? L’idea per riaverlo a gennaio

Brahim Diaz è stato al Milan per tre anni e in molto poco ha lasciato un grande segno nel cuore di tutti i tifosi. Il marocchino difatti coi colori rossoneri ha fatto ottime cose, tante giocate di classe e gol pesanti, però il Milan lo ha lasciato tornare al Real Madrid dopo il prestito dal 2020 al 2023.

Tuttavia Diaz al Real, anche se quando chiamato in causa fa bene, sta giocando molto meno rispetto agli anni passati, il 25enne vuole sicuramente più spazio. Nove presenze fino ad ora ed una concorrenza stellare da combattere. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi difatti per il Milan c’è questa idea di riportare Brahim Diaz in rossonero, ma in che modo?.

L’ipotesi di un nuovo prestito sembra difficile e il valore del giocatore, di 40 milioni di euro, potrebbe non essere ostativo per la conclusione dell’affare. Diaz potrebbe rivedere in Milano un porto sicuro dati gli ottimi ricordi, lo Scudetto vinto e la cavalcata in Champions League. Inoltre anche con i suoi ex compagni condivide ancora molto, su tutti Theo Hernandez.

Dunque il ritorno di Diaz potrebbe non essere solo un sogno per i tifosi e adesso bisogna attendere le reali intenzioni del club rossonero per capire come si vorrà procedere nei confronti del talento ex Man. City. Sarà poi importante capire l’eventuale formula e quanto vorrà guadagnarci il Real da una sua probabile cessione a gennaio.